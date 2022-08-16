Bursa'da eski ipek fabrikasında çıkıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bursa'da eski ipek fabrikasında çıkıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü

16.08.2022 01:28
Bursa'da eski ipek fabrikasında çıkıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesinde eski bir ipek fabrikasında çıkıp çevredeki binalara da sıçrayan yangın söndürüldü.

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesinde eski bir ipek fabrikasında çıkıp çevredeki binalara da sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Uludağ eteklerindeki Hamzabey Mahallesi Erdemler Sokak'ta bulunan eski Muradiye İpek Fabrikası'nda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi ile AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve ANDA Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Ormanlık alana alevlerin sıçramaması için ekiplerin yoğun çalışma yürüttüğü bölgede, yakındaki evlerden vatandaşlar tahliye edildi.

Alevlerin kontrol altına alındığı sırada, fabrikanın yanında bulunan bir deponun tutuşması üzerine alevler çevredeki bazı evlere de sıçradı.

Ekiplerin yaklaşık 2,5 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Olayda alevlerden ya da dumandan etkilenen kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor.

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Kaynak: AA

Osmangazi, Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da eski ipek fabrikasında çıkıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da eski ipek fabrikasında çıkıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika
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