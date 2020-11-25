Bursa'nın risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü - Son Dakika

Bursa'nın risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü

25.11.2020 10:12
Bursa'nın risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü, System.String[]

BURSA'da vaka sayılarındaki artış, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına da yansıdı.

BURSA'da vaka sayılarındaki artış, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına da yansıdı. Uygulamadaki verilere göre, kentteki vaka sayılarının özellikle son 3 ayda artmasıyla risk haritasının rengi, kırmızıya döndü. Bursalılar, bu durumdan tedirgin olduklarını dile getirirken, tedbirlerin sıkılaştırılmasına razı olduklarını belirtti.

Bursa'da koronavirüs vakaları, son 3 ayda arttı. Vaka sayısındaki artış, HES uygulamasına da yansıdı. Uygulamadan 3 ay önce alınan risk haritası görüntüleri ile kasımın risk haritası görüntüleri arasında büyük fark olduğu görüldü. Kentin 3 ayda bütün ilçeleri kırmızıya boyanırken, özellikle denize kıyısı bulunan Mudanya ve Gemlik'teki artış dikkati çekti. Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım servislerinde doluluk oranları ise yüzde 80'i aştı. Bursalılar, kentte vaka artışının yansıdığı haritaları gördüğünde tepkilerini dile getirdi.

'VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞA ŞAŞIRMIYORUM'Kentte yaşayan Alper Bilici, "Bunun önüne geçmenin çok yolu var. Caydırıcı denetlemeler yapılması lazım. Ben Mudanya'da oturuyorum. Giderken, gelirken minibüsleri denetliyorlar; ayakta yolcu var mı, diye. Ama sadece ayakta yolcu taşınınca mı bulaşıyor? Trenler, belediye otobüsleri dolu, sadece minibüslerde bulaşmıyor bu illet. Vaka sayısındaki artışa şaşırmıyorum. Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı" dedi. Mehmet Özgür ise "Bursa bir sanayi kenti. Her yer fabrika ve çok sayıda fabrika çalışanı var. Hal böyle olunca sürekli bir kalabalık da oluyor kentte. Hastalık ister istemez bulaşıyor. Ben de geçirdim bu hastalığı. Fabrikalar çalışmak zorunda. Tüketim varken üretimi durduramayız. Vaka artışlarını önlemenin tek yolunun, karantina uygulamak olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Vaka sayılarındaki artışa üzüldüğünü belirten Pınar Tabu da "Ben kurallara uyun, diyenlerin bile kurallara uymadığını görüyorum bazen. Güzel örnek olmuyoruz. Ben elimden geldiğince uymaya çalışıyorum. Şu anki artış gerçekten kötü" dedi.


Bursa'nın risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü
Bursa'nın risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü
Bursa'nın risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü
Bursa'nın risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü
Bursa'nın risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü
Bursa'nın risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü
Bursa'nın risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü
Bursa'nın risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü
Bursa'nın risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü
Bursa'nın risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü
Bursa'nın risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü
Bursa'nın risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü

Hayat Eve Sığar, Mudanya, Bursa, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'nın risk haritası, 3 ayda kırmızıya döndü - Son Dakika


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