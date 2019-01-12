Son Dakika Haberleri: Bursa Polisinden 'Umuda Spor, Huzura Skor'

Bursa Polisinden 'Umuda Spor, Huzura Skor'

1 saat önce

Bursa polisinden 'Umuda Spor, Huzura Skor'BURSA - Bursa'da, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB), Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş adamları Derneği ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Umuda Spor Huzura Skor" projesi başladı.

Bursa polisinden 'Umuda Spor, Huzura Skor'

BURSA - Bursa'da, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB), Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş adamları Derneği ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Umuda Spor Huzura Skor" projesi başladı.
Açılışa Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, DOSABSİAD Başkanı İbrahim Öztürk, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf ULCAY, DOSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, çok sayıda yetkili, 70 öğrenci ve veli katıldı. Programın açılışında konuşan DOSABSİAD Başkanı İbrahim Öztürk, proje hakkında bilgiler verdi. Öztürk, "Projemizin birinci önceliği çocuklarımızın bedenen, ruhen ve sosyal yönden kendini geliştirmiş, ailesi ve toplum tarafından benimsenen, milli ve manevi değerleri yükselmiş faydalı fertler olarak topluma katılmalarını sağlamaktır" dedi.
Çocuklar için 2019 yılı içerisinde çeşitli sürprizleri de olacağını ifade eden Öztürk, "Vatan millet sevgisini daha iyi anlamaları için bu ülkenin her parçasını onlara göstermek için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Açılış konuşmasının ardından öğrenciler protokolle beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:36 Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vücuduna Tahta Parçaları Saplanan Sürücü Öldü Anadolu Üniversite'nin Sosyal Psikoloji Ders Kitabında Yer Alan Sorular Tepki Çekti

Özel Halk Otobüsü Şoförü, Tartıştığı Yaşlı Çifti Darbetti Florya'da Tren Hattındaki Kaza Anbean Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 18:56:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Polisinden 'Umuda Spor, Huzura Skor'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]