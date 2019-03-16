Son Dakika Haberleri: Bursa Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Bursa'da Konuştu

Bursa Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Bursa'da Konuştu

1 saat önce

Bursa Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Bursa'da konuştu (DGS İÇİN, TAMAMI FTP'DE)(Tür: Yurt)

Bursa Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Bursa'da konuştu (DGS İÇİN, TAMAMI FTP'DE)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:25 Kaynak: DHA

Saadet Partisi, Bursa, Güncel
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