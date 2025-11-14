Bursa şehitlerine sis engeli...Şehitleri taşıyan uçak sisten dolayı Bursa'yı pas geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bursa şehitlerine sis engeli...Şehitleri taşıyan uçak sisten dolayı Bursa'yı pas geçti

Bursa şehitlerine sis engeli...Şehitleri taşıyan uçak sisten dolayı Bursa\'yı pas geçti
14.11.2025 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan Bursalı Binbaşı Serdar Uslu ile astsubay Ramazan Yağız memleketlerinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan Bursalı Binbaşı Serdar Uslu ile astsubay Ramazan Yağız memleketlerinde son yolculuğuna uğurlanacak. İki şehidin naaşını taşıyan askeri uçak Yenişehir havalimanına inmek istedi. Yenişehir'de yoğun sis olduğu için uçak bir saat havada tur attı ve daha sonra pisti pas geçti. Uçağın Balıkesir'e diğer şehidi götürdüğü havanın açılmasıyla Yenişehir'e tekrar geri döneceği öğrenildi.

ŞEHİTLERİ TAŞIYAN UÇAK PİSTİ PAS GEÇTİ

Şehitlerin aileleri ve Bursa protokolü iki askerin naaşını Yenişehir havalimanında bekledi. Şehitleri taşıyan uçak yoğun sis sebebiyle saat 11.00 ile 12 saatleri arasında havada tur attı. Ancak pisti pas geçince uçak diğer şehidi bırakmak üzere Balıkesir'e gitti. Havanın öğleden sonra açacağı belirtilirken, cenaze törenlerinin rötar yapabileceği öğrenildi.

Şehitler memleketine ulaşamadı! Uçak pisti pas geçti

Şehitleri karşılamaya Bursa Valisi Erol Ayyıldız., Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Osman Mesten, Müfit Aydın, Emel Gözükara Durmaz, Kayıhan Pala, Hasan Öztürk, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Bursa Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, çok sayıda protokol mensubu ve askeri erkan da geldi.

Şehitler memleketine ulaşamadı! Uçak pisti pas geçti

ŞEHİT YAKINLARININ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Şehit Binbaşı Serdar Uslu'nun babası Ahmet Uslu annesi Fatma Uslu ile Harmancıklı şehit Ramazan Yağız'ın annesi Ayşe Yağız, abla Fidan Yağız ve iki dayısı katıldı. Şehit Ramazan Yağız'ın babası Selami Yağız'ın uzun süre önce vefat ettiği öğrenildi. Şehit aileleri metanetini korurken, Bursalı şehitler uçağın yeniden Yenişehir havalimanına dönmesiyle bugün toprağa verilecekler. Rötar sebebiyle havalimanında bekleyen şehit yakınları da misafirhaneye alındılar.

Şehitler memleketine ulaşamadı! Uçak pisti pas geçti
Şehitler memleketine ulaşamadı! Uçak pisti pas geçti
Kaynak: İHA

Serdar Uslu, Balıkesir, Yenişehir, Gürcistan, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa şehitlerine sis engeli...Şehitleri taşıyan uçak sisten dolayı Bursa'yı pas geçti - Son Dakika

İspanya’da Rojin Kabaiş için diplomatik temas Bakan Tunç: Telefonun çözülmesi kritik İspanya'da Rojin Kabaiş için diplomatik temas! Bakan Tunç: Telefonun çözülmesi kritik
Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı
2026 yılında emeklilik hesabı altüst olacak 2026 yılında emeklilik hesabı altüst olacak
Gördüğü kart gündem olmuştu İşte bahis oynayan tek yabancı futbolcunun cezası Gördüğü kart gündem olmuştu! İşte bahis oynayan tek yabancı futbolcunun cezası
15 yaşındaki çocuk 75 yaşındaki adamı öldürdü İfadesinde “Mesajları gördüm“ dedi 15 yaşındaki çocuk 75 yaşındaki adamı öldürdü! İfadesinde "Mesajları gördüm" dedi
Bahis soruşturmasında en yüksek ceza onlara 5 futbolcuya 1 yıl men Bahis soruşturmasında en yüksek ceza onlara! 5 futbolcuya 1 yıl men
Kaldırımda yürüyen kadını darbedip, kesici aletle yaraladı Kaldırımda yürüyen kadını darbedip, kesici aletle yaraladı

12:25
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor Törende yürek yakan görüntü
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü
12:05
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi
11:23
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP’de başörtülü vekiller olacak
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak
11:03
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu’nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti
10:58
Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum
09:55
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor Anne de hayatını kaybetti
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti
09:10
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı’nda tören düzenlendi
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2025 13:07:53. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa şehitlerine sis engeli...Şehitleri taşıyan uçak sisten dolayı Bursa'yı pas geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.