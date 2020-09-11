Bursa Ticaret Borsası 96 yaşında

Bursa Ticaret Borsası'nın 96. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "96 yıl önce olduğu gibi bugün de borsamız, üyelerimiz ve çalışanlarımızla birlikte, kent ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için var gücüyle çalışmaya devam ediyor" dedi.

Değirmenci Halil Ali Paşa Zade İbrahim Bey ve 6 arkadaşı tarafından 11 Eylül 1924 tarihinde Bursa Zahire Borsası adıyla kurulan, 1944 yılından itibaren de bugünkü adıyla faaliyetlerini sürdüren Bursa Ticaret Borsası,başarılarla dolu 95 yılı geride bıraktı. Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı yaptığı yazılı açıklamayla, genç cumhuriyetin hızla kalkınması ve iktisadi bağımsızlığına katkı sağlaması amacıyla kurulan Bursa Ticaret Borsası'nın 96. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bursa Ticaret Borsası'nın, Türkiye'nin en köklü ve en önemli borsalarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Özer Matlı, "11 Eylül tarihi hem borsamızın kuruluşu hem de Osmanlı'ya başkentlik yapmış Payitaht Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşuolması sebebiyle, bizim için oldukça özel ve anlamlı bir gündür. Bursa Ticaret Borsası, kurulduğu ilk günden itibaren kent ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamış; ülkemizin tarım, gıda ve hayvancılık sektörleri başta olmak üzere dünyada söz sahibi olması için gece-gündüz demeden çalışmıştır. Tarihimizden aldığımız güçle, bizler de bugün devraldığımız hizmet bayrağını daha yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Cumhuriyetin en köklü iktisadi teşekküllerinden biri olan Bursa Ticaret Borsası'nın, ülkenin ve Bursa'nın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını yenilikçi bir yaklaşımla sürdürdüğünü kaydeden Başkan Özer Matlı, borsanın bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm yönetici ve üyelere teşekkür ederken, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diledi. Başkan Matlı, "Göreve geldiğimiz 2013 yılından itibaren,yönetim kurulu ve meclis üyelerimizle birlikte ortak aklı hakim kılarak çağdaş, üye odaklı ve inovatif bir anlayışla birçok başarıya imza attık. İlk olarak 530 civarında olan aktif üye sayımızı, yüzde 100'ün üzerinde artırdık. Yine 1 milyar lira olan işlem hacmimizi de yüzde 350 oranında artırarak, 4,6 milyar lira seviyelerine çıkardık. Bu çalışmalar sonucunda, Türkiye'deki 113 borsa arasında işlem hacmi sıralamasına göre 37. sırada olan borsamızı, 16. sıraya yükseltme başarısını gösterdik. Tüm bunların yanı sıra gururla ifade etmek istiyorum ki Bursa Ticaret Borsası, Avrupa Ticaret Borsaları Birliği'nin Türkiye'deki ilk ve tek üyesidir" dedi.

"Borsamızı büyütmeye devam edeceğiz"

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, "Borsamızı geçmişinden aldığı güçle büyütmeye devam ederken, hizmete giren sivil mimari örneği binalarımız ve ilave yapılan yeni hizmet binamız ile büyümemizi destekleyecek fiziki altyapıyı da hazırlıyoruz. Yönetim kurulu ve meclis üyelerimizle; tarımdan ticarete, sanayiden turizme, eğitimden sosyal hayata, inşaattan ulaşıma kadar, ülkemizi ve kentimizi ilgilendiren tüm konularda üzerimize düşeni yapmaya her zaman gayret gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha borsamıza kuruluşundan bu yana katkı koyan tüm başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, meclis başkanlarımıza, meclis ve komite üyelerimize saygı ve minnetlerimi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" dedi. - BURSA