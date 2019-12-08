Bursa Tüketiciler Derneğinden ikinci el araç satışı uyarısı

Bursa Tüketiciler Derneğinden, ikinci el araç satışlarında tüketici hukukunu devre dışı bıraktığı iddia edilen uygulamalara yönelik uyarılarda bulunuldu.

Derneğin Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, birkaç aydır ikinci el araç satışlarında mağduriyet yaşandığını belirtti.

Kendilerine yapılan başvuruların hepsinin benzerlikler taşıdığını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Satış galeriden yapılmaktadır. ya galerici satın aldığı bir aracı resmen üzerine geçirmeden üçüncü kişilere satmakta ya da kişilerden bir komisyon alarak satışları gerçekleştirmektedir. Her iki satış şekli kişiden kişiye olduğu için tüketici hukuku kapsamı dışında kalmaktadır ancak bu durumu tüketici bilmemektedir.

Yapılan satış, bir tüketici işlemi olmadığı için uyuşmazlık durumunda davalar ancak ticari mahkemelerde açılabilmektedir. Bu durumda tüketici, dava açarken harç ücretine tabi olmakta, bilirkişi ücreti de eklendiğinde açılacak dava tüketicinin bütçesini sarsmaktadır. Bu durum nedeniyle tüketici bazen dava açma hakkını kullanamamaktadır.

Ayrıca, 57 bin liraya alınan bir araç noter satışında 32 bin lira gibi farklı fiyatla gösterilmektedir. Uyuşmazlık durumunda tüketici ikinci kez mağdur olmakta, satıcı yine kazançlı çıkmaktadır. Bu nedenle tüketicinin bu tür satışlarda daha bilinçli dikkatli davranması gerekmektedir.

İşini iyi yapan galericileri tenzih ediyorum; satışı yapılan aracın fiyatı noterde farklı gösterilmekte, bu durum tüketiciden saklanmakta, satışlar genellikle mesai sonuna denk getirilmektedir. Bu satışların ortak özelliği; ayıplı ve hileli bir satış şeklinde olup tüketicinin iradesi sakatlanarak gerçekleşmektedir."

Yılmaz, tüketicilerin bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Satış galeride olmuşsa mutlaka sözleşme yapılması ve araçların tüketici işlemi kapsamında alınması gerektiğine işaret eden Yılmaz, "Bu şekilde satış yapılmadığı takdirde uygulamada gördüğümüz gibi galerici sorumluluktan kaçınmaktadır. Ayrıca tüketici noter sürecinde fiyat durumunu kontrol etmeli ve aracı yetkili bir ekspertiz denetiminden geçirmelidir. Aksi takdirde satışın tek mağduru durumuna düşecektir." ifadelerini kullandı.