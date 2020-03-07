Bursa uedaş trafoları kadınlar için boyadı - Son Dakika
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Bursa uedaş trafoları kadınlar için boyadı

7 saat önce

UEDAŞ trafoları kadınlar için boyadı8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında farkındalık oluşturmak isteyen UEDAŞ, Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği ile iş birliği yaparak kentin en işlek yerlerinden birinde bulunan trafoya grafiti sanatıyla kadına şiddete dikkat çekti.

UEDAŞ trafoları kadınlar için boyadı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında farkındalık oluşturmak isteyen UEDAŞ, Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği ile iş birliği yaparak kentin en işlek yerlerinden birinde bulunan trafoya grafiti sanatıyla kadına şiddete dikkat çekti.

2017 yılından itibaren yürüttüğü 'Trafolar Konuşuyor' projesi kapsamında UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.), kadın ve çocuk hakları alanında birçok etkinlik ve faaliyetler gerçekleştiren Mor Salkım Dayanışma Derneği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında iş birliği sağladı. Ortak proje kapsamında Nilüfer İlçesi Özlüce Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndaki trafoda grafiti sanatıyla kadına şiddete dikkat çekildi. Yapılan grafiti sanatıyla 'Şiddete sessiz kalmayın' yazısının yanı sıra şiddete yönelik ihbar numarası trafoya işlendi.

Etkinlik hakkında konuşan Mor Salkım Kadın Dayanışması Derneği Kurucu Başkanı Dilek Üzümcüler 'Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kutlu olmasını istiyoruz. UEDAŞ'ın kadına yönelik şiddetle mücadelemizde bizlere destek vermesi bizleri çok mutlu etti. Buradan geçen birçok kadın ve erkek için farkındalık sağlayabiliriz. Biliyorsunuz 6284 sayılı yasa hem kadını hem de erkeği koruyan bir yasa. Şiddet gören kadın da erkek de bizim dayanışma hattımızı arıyor. Bu hattı ve hizmetlerimizi yaygınlaştırmak amacıyla bugün buraya geldik ve trafo boyadık. İnşallah bu etkinliğimiz ile şiddetin azalmasına bir nebze de olsa aracı oluruz' dedi.

Bursa uedaş trafoları kadınlar için boyadı

Dünya Kadınlar Günü, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:36 Kaynak: DHA
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