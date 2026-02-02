Bursa Uluslararası Spor Festivali Başlıyor - Son Dakika
Spor

Bursa Uluslararası Spor Festivali Başlıyor

Bursa Uluslararası Spor Festivali Başlıyor
02.02.2026 17:59
Bursa, 23 Mart–19 Mayıs tarihleri arasında spor festivali ile kent genelinde etkinlikler düzenleyecek.

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 23 Mart–19 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde ikincisi düzenlenecek olan Bursa Uluslararası Spor Festivali'nin tanıtım programı yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenecek olan Bursa Uluslararası Spor Festivali'nin tanıtım programı Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, spor camiası ve eğitim dünyasından çok sayıda temsilci katıldı. 23 Mart ile 19 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde parklar, meydanlar, okullar ve spor tesislerinde düzenlenecek etkinliklerle gerçekleştirilecek olan festivalde, farklı branşlarda müsabakalar ve spor etkinliklerinin yer alacak. Toplantıda konuşan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Uluslararası Spor Festivali'nin yalnızca bir spor organizasyonu değil, güçlü bir toplumsal buluşma olduğuna dikkat çekerek, "Bursa Uluslararası Spor Festivali, yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda kentler arasında dostluğu ve uluslararası dayanışmayı güçlendiren çok değerli bir köprüdür. Biz, sporu erişilebilir, kapsayıcı ve yaşamın her alanına yayılan bir hak olarak ele alıyoruz. 'Hareket Eden Bursa, Sağlıklı Bursa' anlayışıyla sporu kentimizin günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

GEÇEN YIL 17 İLÇEDE 100 BİNİ AŞKIN SPORCU KATILDI

Geçen yıl ilki yapılan festivalin, henüz ilk yılında olmasına rağmen 17 ilçede ve 17 branşta 5 binden fazla müsabaka ile 100 bini aşkın katılımcıyı sporla buluşturduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, Bursa Uluslararası Spor Festivali'nin her yıl üstüne katarak büyüyeceğini, daha fazla çocuğa, daha fazla gence ve daha fazla insana ulaşacağını söyledi. Festivalin, etkinliğin süresi, çeşitliliği ve kapsayıcılığı bakımından dünyanın en büyük ve en uzun soluklu organizasyonlarından biri haline geldiğini anlatan başkan Mustafa Bozbey, "Yalnızca Bursa'mız için değil, Türkiye'ye de örnek olabilecek güçlü bir altyapı oluşturmuştur. Birçok belediye tarafından incelenen, örnek alınan ve model olarak değerlendirilen bir festivale dönüşmüştür" diye konuştu.

'SPOR KENTİ KİMLİĞİNİ ÖNE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'

Bu yıl ikincisi düzenlenen festivalle, spor yapma alışkanlığı kazandırmayı, spor kültürünü yaygınlaştırmayı, çocuklara bireysel sporlarda özgüven, takım sporlarında ise ekip ruhunu aşılamayı amaçladıklarını aktaran başkan Mustafa Bozbey, çocukların ve gençlerin en az bir spor ve en az bir sanat dalıyla mutlaka tanışması gerektiğinin de altını çizdi. Festivalin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kapsayan özel etkinliklerle taçlanacağını belirten başkan Mustafa Bozbey, "Festivalle birlikte Bursa'mızı, sporu ve kültürü bir araya getiren, uluslararası alanda spor kenti kimliğiyle öne çıkan bir kent haline getirmeyi hedefliyoruz. Festivalimiz, 17 ilçemizin tamamında okul öncesinden üniversiteye kadar tüm öğrencilerimizi, her yaştan vatandaşımızı ve bu yıl şirketler ile kurumları da kapsayacak" dedi.

HEDEF 150 BİN DOĞRUDAN KATILIMCI

Festival kapsamında Bursa'nın fethinin 700'üncü yılına yaraşır etkinlikler de düzenleneceğini belirten Bozbey, her yaştan ve her kesimden Bursalıyı hareketli, sağlıklı ve aktif bir yaşam kültürüyle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Bu yıl 150 bin sporcuya doğrudan ulaşmayı ve sporu Bursa'nın günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Bozbey, "Bursa Uluslararası Spor Festivali'nin her geçen yıl büyüyerek kentimizin güçlü bir geleneğine dönüşeceğine yürekten inanıyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sporu; erişilebilir, kapsayıcı ve yaşamın her alanına yayılan bir hak olarak görüyoruz. Bu anlayışla da sporu, hayatın her alanına yaygınlaştırmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki hareket eden Bursa, sağlıklı Bursa'dır. Başta Bursa Valimiz Erol Ayyıldız olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Bursa Uluslararası Spor Festivali Başlıyor

SON DAKİKA: Bursa Uluslararası Spor Festivali Başlıyor - Son Dakika
