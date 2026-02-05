Bursa Valisi'nden Deprem Mesajı - Son Dakika
Bursa Valisi'nden Deprem Mesajı

Bursa Valisi'nden Deprem Mesajı
05.02.2026 17:50
Vali Ayyıldız, depremin yıl dönümünde dayanışma ve hazırlığın önemini vurguladı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, "Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremler, milletçe derin bir acı yaşadığımız, ancak devletimizin gücü ve aziz milletimizin sarsılmaz dayanışma ruhuyla kenetlendiğimiz tarihi bir imtihan olmuştur" dedi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, paylaştığı mesajında şu cümlelere yer verdi;

"Bu büyük felaket karşısında devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla ilk andan itibaren sahada yer almış; milletimizle omuz omuza vererek arama-kurtarma, yardım ve iyileştirme çalışmalarını kararlılıkla yürütmüştür. Aziz milletimizin vefası, paylaşma kültürü ve zor zamanlarda kenetlenme iradesi; önce asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürmüş, ardından devletimizin gücü ve desteğiyle birleşerek şehirlerimizin hayat ve sosyal yaşamının yeniden inşasını sağlayan asrın ihyası sürecine taşımıştır. Bu süreç, depremden etkilenen şehirlerde yalnızca yıkılan yapıların değil, hayatın kendisinin yeniden ayağa kaldırıldığı; umut, dayanışma ve direncin her köşeye yayıldığı bir diriliş süreci olmuştur. Yaşadığımız bu büyük acı, doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın, bilinçli hareket etmenin ve toplumsal farkındalığı güçlendirmenin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Aziz milletimizin benzer acıları bir daha yaşamaması ve geleceğimizin daha güvenli olması amacıyla bilimsel veriler ışığında kendini sürekli yenileyen ve geliştiren kurumlarımız, afetlere karşı hazırlık çalışmalarını titizlikle sürdürmekte; vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlamaktadır. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; Cenab-ı Allah'tan aziz milletimize bir daha böyle acılar yaşatmamasını niyaz ediyorum." - BURSA

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Deprem, Yerel, Son Dakika

