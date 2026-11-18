Bursa semalarında ortaya çıkan mercek bulutları, gün batımının etkisiyle kızıl ve turuncu renklere büründü. Yuvarlak ve katmanlı yapılarıyla dikkat çeken bulutlar, gökyüzünde adeta dev tabakların üst üste dizildiği bir görüntü oluşturdu. Havaforum'un aktardığı ve kentte kaydedilen fotoğrafta, farklı büyüklüklerdeki bulutların ufuk boyunca uzandığı görüldü.

MERCEK BULUTU NEDİR?

Bilimsel adı Altocumulus lenticularis olan mercek bulutları, genellikle dağlık bölgelerde oluşan, mercek veya uçan daire şeklini andıran bulut türüdür. Atmosferdeki hava akımlarının dağ gibi engellerle karşılaşarak yükselmesi ve ardından dalga hareketleri oluşturması sonucunda meydana gelir. Nemli havanın yükselirken soğumasıyla su buharı yoğunlaşır ve bulut oluşur. Hava alçaldığında ise bulut damlacıkları yeniden buharlaşabilir.

NEDEN UÇAN DAİREYE BENZİYOR?

Mercek bulutlarının en dikkat çekici özelliği, düzgün kenarlı ve katmanlı yapılarıdır. Atmosferdeki dalga hareketlerinin belirli bölgelerinde yoğunlaşma meydana geldiği için bulutlar oval, tabak veya mercek şeklinde görünür. Bu nedenle zaman zaman uçan dairelerle karıştırılır. Ancak bu görüntüler, atmosferde gerçekleşen doğal fiziksel süreçlerin sonucudur.

NEDEN KIZIL VE TURUNCU RENKTE GÖRÜNDÜLER?

Bursa'daki bulutların kızıl ve turuncu tonlara bürünmesinde gün doğumundaki güneş ışınları etkili oldu. Güneş ufka yakınken ışınlar atmosferde daha uzun bir yol kat ediyor. Mavi ışığın daha fazla saçılması nedeniyle kırmızı ve turuncu tonlar belirginleşiyor. Bulutların katmanlı yapısı da ışığın farklı açılardan yansımasıyla etkileyici görüntüler ortaya çıkarıyor.

2 BİN İLA 5 BİN METRE YÜKSEKLİKTE OLUŞABİLİYOR

Altocumulus lenticularis bulutları genellikle 2 bin ila 5 bin metre yükseklikte görülüyor. Rüzgar hareketli olmasına rağmen bulutların uzun süre aynı noktada duruyormuş gibi görünmesi, bu doğa olayının en dikkat çekici özelliklerinden biri. Mercek bulutları ayrıca atmosferdeki güçlü dalga hareketlerinin göstergesi olabiliyor ve havacılık açısından türbülans riski taşıyabiliyor.

DEPREM HABERCİSİ Mİ?

Mercek bulutları zaman zaman depremle ilişkilendirilse de bu iddiaların bilimsel bir dayanağı bulunmuyor. Bulutların oluşumu, yer kabuğundaki hareketlerden değil, rüzgarın dağ ve tepelerle etkileşimi sonucu atmosferde meydana gelen dalgalanmalardan kaynaklanıyor.