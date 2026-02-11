Bursada Tuzlama Aracı ile Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
Bursada Tuzlama Aracı ile Kaza: 3 Yaralı

11.02.2026 12:00
Bursa'da buzlanma nedeniyle tuzlama aracı otomobile çarptı, üç kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

BURSA'da Uludağ yolunda buzlanma nedeniyle kayan tuzlama aracı, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Şarampole düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Uludağ yolu Sarıalan mevkisinde meydana geldi. Yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünü yitirdiği Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü'ne ait tuzlama aracı, Uludağ yönüne seyir halinde olan 34 RT 591 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil şarampole düşerken, araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Murat ÇOBANGİL/BURSA,

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Güncel, Bursa, Kaza, Son Dakika

Bursada Tuzlama Aracı ile Kaza: 3 Yaralı

