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Bursalılar İncir Festivali'nde buluşacak

1 saat önce

Nilüfer Belediyesi'nin, 7'ncisini düzenleyeceği Akçalar İncir Festivali, bu yıl da Bursalılara eğlenceli ve lezzet dolu bir hafta sonu yaşatacak.

Bursalılar İncir Festivali'nde buluşacak, System.String[]
Nilüfer Belediyesi'nin, 7'ncisini düzenleyeceği Akçalar İncir Festivali, bu yıl da Bursalılara eğlenceli ve lezzet dolu bir hafta sonu yaşatacak.

Akçalar İncir Festivali, bu yıl da Bursalılar'a farklı bir hafta sonu yaşatacak. 25 Ağustos Pazar günü düzenlenecek olan festival, çeşitli faaliyetlerle renklenecek. Akçalar Futbol Sahası'nda gerçekleşecek olan festivalde, Hale Tan Erdem, katılımcılara organik tarım ve beslenmenin önemini anlatacak. Şef Emre İdrisoğlu'nun incirli tarifler vereceği festivalde, çocuklara yönelik de saksı yapımı ve çiçek ekim atölyesi düzenlenecek.

Festival kapsamında düzenlenecek yarışmalar da katılanlara heyecanlı anlar yaşatacak. Jüri üyelerinin titiz değerlendirmeleri sonucunda "en iyi incir yetiştiricisi"nin belirleneceği 7. Akçalar İncir Festivali'nde, "incirli lezzetler yemek yarışması" da farklı lezzetleri festival katılımcılarıyla buluşturacak. Nilüfer Halk Dansları Topluluğu'nun sunacağı gösteriyle coşkuyu artıracağı Akçalar İncir Festivali'nde, Kübra Lana da sevilen şarkıları seslendirecek.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, üretimi ve üreticiyi her zaman desteklediklerini belirterek bütün Bursalıları 25 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan 7. Akçalar İncir Festivali'ne davet etti. - BURSA
nilüfer belediyesi, Akçalar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:50 Kaynak: İHA
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