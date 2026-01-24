TFF 2. Lig'in 20. haftasında Bursaspor, sahasında Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 3-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı
Hakemler: Mustafa Ünver, Şükrü Mert, Beran Yalçın
Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Ertuğrul Ersoy, Alperen Babacan, Barış Gök, Eyüp Akcan, Halil Akbunar, Muhammet Zeki Dursun, Soner Aydoğdu, İlhan Depe, Ertuğrul İdris Furat
Yeni Mersin İdman Yurdu: Murat Demir, Ahmet Mümin Papaker, Muhammet Ali Güney, Aslan Gök, Muhammet Yasir Gül, Aliilkebir Korkut, Yusuf Uzabacı, Furkan Güneş, Serhat Akın Özdemir, Mehmetcan Yapal, Berk Can Yıldızlı
Goller: Soner Aydoğdu (dk. 38), Barış Gök (dk. 72 ve 90+1) (Bursaspor)
Sarı kart: Aslan Gök (Yeni Mersin İdman Yurdu) - BURSA
Son Dakika › Spor › Bursaspor 3-0 Yeni Mersin İdman Yurdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?