Bursaspor 3-0 Yeni Mersin İdman Yurdu
Spor

Bursaspor 3-0 Yeni Mersin İdman Yurdu

Bursaspor 3-0 Yeni Mersin İdman Yurdu
24.01.2026 21:46
Bursaspor, TFF 2. Lig 20. hafta maçında Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 3-0 yenerek galip geldi.

TFF 2. Lig'in 20. haftasında Bursaspor, sahasında Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 3-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı

Hakemler: Mustafa Ünver, Şükrü Mert, Beran Yalçın

Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Ertuğrul Ersoy, Alperen Babacan, Barış Gök, Eyüp Akcan, Halil Akbunar, Muhammet Zeki Dursun, Soner Aydoğdu, İlhan Depe, Ertuğrul İdris Furat

Yeni Mersin İdman Yurdu: Murat Demir, Ahmet Mümin Papaker, Muhammet Ali Güney, Aslan Gök, Muhammet Yasir Gül, Aliilkebir Korkut, Yusuf Uzabacı, Furkan Güneş, Serhat Akın Özdemir, Mehmetcan Yapal, Berk Can Yıldızlı

Goller: Soner Aydoğdu (dk. 38), Barış Gök (dk. 72 ve 90+1) (Bursaspor)

Sarı kart: Aslan Gök (Yeni Mersin İdman Yurdu) - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bursaspor, Mersin, Futbol, Spor, Son Dakika

