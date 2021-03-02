Bursaspor, Ali Akman'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti
02.03.2021 17:09
TFF 1. Lig'de ekiplerinden Bursaspor, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Eintracht Frankfurt'la anlaşan Ali Akman'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.
TFF 1. Lig'de ekiplerinden Bursaspor, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Eintracht Frankfurt'la anlaşan Ali Akman'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.
Bursaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Daha önce kadro dışı bırakılan Ali Akman'ın sözleşmesi, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.
Yeşil-beyazlı kulüp, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve Eintracht Frankfurt takımıyla 4 yıllık anlaşma imzalayan Ali Akman'ı 2 Şubat'ta süresiz kadro dışı bırakmıştı.
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