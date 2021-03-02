Bursaspor, Ali Akman'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti

TFF 1. Lig'de ekiplerinden Bursaspor, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Eintracht Frankfurt'la anlaşan Ali Akman'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.

TFF 1. Lig'de ekiplerinden Bursaspor, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Eintracht Frankfurt'la anlaşan Ali Akman'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu. Bursaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Daha önce kadro dışı bırakılan Ali Akman'ın sözleşmesi, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi. Yeşil-beyazlı kulüp, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve Eintracht Frankfurt takımıyla 4 yıllık anlaşma imzalayan Ali Akman'ı 2 Şubat'ta süresiz kadro dışı bırakmıştı.

Son Dakika

Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır

Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu

Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı

İhbarda bulunan kadına yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı

Son dakika: Enflasyon şubat ayında yüzde 0,91 artarak yıllık bazda yüzde 15,61 oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la yaptığı görüşmede duvardaki tablolar dikkat çekti

İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı

Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor