Bursaspor Antalya Kampına Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bursaspor Antalya Kampına Başladı

Bursaspor Antalya Kampına Başladı
03.01.2026 00:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor, Antalya'da devre arası kampının ikinci etabına akşam antrenmanıyla başladı.

Bursaspor, devre arası çalışmalarının ikinci etabına Antalya'da yaptığı akşam antrenmanıyla start verirken, kamp kadrosu da netleşti.

Bursaspor, devre arası çalışmalarının ikinci etabına Antalya'da yaptığı akşam antrenmanıyla başladı.

Tahsin Tam yönetiminde gerçekleştirilen çalışmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleri yaptı. Koşu çalışmalarıyla devam eden antrenman, pas oyunlarıyla sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla kamp çalışmalarını sürdürecek.

Kamp kadrosunda, Anıl Atağ, Kerem Matışlı, Salih Fidan, Efe Halaçlar, Ertuğrul Ersoy, Alperen Babacan, Batuhan Yayıkcı, Emir Kayacık, Barış Gök, Rahmetullah Berişbek, Hamza Gür, Ahmet Çobanoğlu, Sefa Narin, Arda Gülmez, Musa Çağıran, Eyüp Akcan, Hakkı Türker, Tunahan Ergül, Tayfun Aydoğan, M. Zeki Dursun, A. Hakan Atış, İlhan Depe, Sertaç Çam, Halil Akbunar, Muhammet Demir, Baran Başyiğit, Ertuğrul İdris Furat. isimleri yer aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bursaspor, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor Antalya Kampına Başladı - Son Dakika

Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 09:35:35. #7.11#
SON DAKİKA: Bursaspor Antalya Kampına Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.