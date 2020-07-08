Bursaspor'da İrfan Buz, bir kez daha kader haftalarında takımın başında - Son Dakika

Bursaspor'da İrfan Buz, bir kez daha kader haftalarında takımın başında

Bursaspor'daki daha önceki döneminde, son 8 maçta takımı çalıştıran ve yeşil beyazlıların ligi daha üstte bitirmesini sağlayan İrfan Buz, ilk 3 maçı kazandı.

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Bursaspor'daki daha önceki döneminde, son 8 maçta takımı çalıştıran ve yeşil beyazlıların ligi daha üstte bitirmesini sağlayan İrfan Buz, ilk 3 maçı kazandı. Ligde son iki haftaya girilirken, deneyimli çalıştırıcı benzer bir atmosferde aynı başarıyı sergilemek istiyor.

TFF 1'inci Lig'in 33'üncü hafta mücadelesinde Bursaspor, Süper Lig iddiasında kritik bir mücadeleye çıkacak. Bursa temsilcisi, 12 Temmuz Pazar günü sahasında Ekol Göz Menemenspor'u konuk edecek. Süper Lig biletini direkt olarak alabilmek için ligi ilk iki sırada bitirmesi gereken Bursa ekibi; averajla 4'üncü basamakta yer alırken, Adana Demirspor ile aynı puanda ve ikinci sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise sadece bir puan gerisinde. Ligin normal sezonunda sahasındaki son maçına çıkacak olan Bursaspor, kazanması halinde iddiasını son haftaya taşıyacak.

Bu sezon, Süper Lig hedefiyle kurulan kadro içerisinde oldukça deneyimli oyuncular yer alırken; teknik direktörlüğe getirilen İrfan Buz, daha önce Bursaspor kariyerinde benzer bir durumu yaşadı. 2013/14 sezonunda teknik direktör Christoph Daum'un görevine son verilmesinin ardından, Süper Lig'in son 8 haftasında takımı devralan Buz, her ne kadar ilk maçında Fenerbahçe deplasmanında 3-0 kaybetse de, sonraki haftalarda takımın aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı.

Söz konusu sezonda son 8 hafta İrfan Buz yönetimindeki Bursaspor, 3'er galibiyet ve beraberlik elde ederken, iki maçta ise rakiplerine kaybetti. Bu süreçte 12 puan toplayan Buz, 12'nci basamaktayken aldığı takımın ligi 8'inci bitirmesini sağladı. Bu sezon ise TFF 1'inci Lig'de kalan 5 haftada takımın başına geçen Buz yönetimindeki Bursaspor, 3 maçını da kazanmasını bildi. Böylelikle hanesine 9 puan yazdıran Bursa temsilcisi, o dönem ikinci sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile arasındaki 4 puanlık farkını da bire düşürerek iddialı hale geldi.

Öte yandan Bursaspor'un son olarak oynadığı Altınordu mücadelesinin maç kadrosunda yer alan 21 isimden 18'inin Süper Lig tecrübesine sahip oyuncular olması dikkat çekti. Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Abdullahi Shehu, Abdou Razack Traore, Özer Hurmacı, Burak Kapacak, Kubilay Kanatsızkuş, Emirhan Aydoğan, Aykut Akgün, Recep Aydın, Yevgen Seleznov, Emrullah Şalk, Onur Atasayar, Ramazan Keskin, Selçuk Şahin ve Ali Akman, daha önce Süper Lig deneyimini yaşarken; Mamadou Diarra, Burak Altıparmak ve Sedat Dursun ise henüz Süper Lig'de forma giymedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, İrfan Buz, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 09:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da İrfan Buz, bir kez daha kader haftalarında takımın başında - Son Dakika Spor
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