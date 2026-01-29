Bursaspor Emir Kaan'ı Transfer Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bursaspor Emir Kaan'ı Transfer Etti

Bursaspor Emir Kaan\'ı Transfer Etti
29.01.2026 00:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baran Başyiğit'in sakatlığı sonrası Bursaspor, İstanbulspor'dan Emir Kaan Gültekin ile anlaştı.

Baran Başyiğit'in sakatlığı sonrası harekete geçen Bursaspor, gol yollarındaki eksik için İstanbulspor'dan Emir Kaan Gültekin ile anlaşmaya vardı.

Bursaspor, forvet hattında yaşanan sakatlık sonrası transferde düğmeye bastı ve yeni golcüsünü resmen duyurdu. Enes Çelik başkanlığındaki yönetim, Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor forması giyen Emir Kaan Gültekin ile anlaşma sağladı. Kulübüyle de tüm şartlarda el sıkışan yeşil-beyazlılar, 2 Ekim 2000 doğumlu golcüyü kadrosuna kattığını açıkladı.

25 yaşındaki Mersinli forvet, bu sezon 1. Lig'de 14 maçta forma giyerken, 13 karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 5 gol kaydetti. Genç oyuncu bu süreçte yalnızca 1 sarı kart gördü. - BURSA

Kaynak: İHA

Emir Kaan Gültekin, İstanbulspor, Bursaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor Emir Kaan'ı Transfer Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mumbai değil Kastamonu Vatandaşlar hemen telefona sarıldı Mumbai değil Kastamonu! Vatandaşlar hemen telefona sarıldı
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
BAE’den ABD’yi küplere bindirecek karar: İran’a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz BAE'den ABD'yi küplere bindirecek karar: İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz

00:52
Galatasaray, play-off biletini kaptı İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri
Galatasaray, play-off biletini kaptı! İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri
00:18
Resmi Gazete’de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
22:14
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
22:03
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 02:20:36. #7.11#
SON DAKİKA: Bursaspor Emir Kaan'ı Transfer Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.