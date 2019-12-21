Bursaspor, İzmir deplasmanında - Son Dakika
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Bursaspor, İzmir deplasmanında

6 saat önce

İbrahim Üzülmez ile birlikte yeni bir sayfa açan Bursaspor, yeni teknik adamıyla ilk maçında Ekol Göz Menemenspor'a konuk olacak.

Bursaspor, İzmir deplasmanında, System.String[]

İbrahim Üzülmez ile birlikte yeni bir sayfa açan Bursaspor, yeni teknik adamıyla ilk maçında Ekol Göz Menemenspor'a konuk olacak.

TFF 1'inci Lig'de teknik direktör İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzalayan Bursaspor, yeni hocasıyla  birlikte ilk maçına İzmir deplasmanında çıkacak. Galibiyete hasret kalan Bursa temsilcisi, yarın Ekol Göz Menemenspor ile karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak olan bu mücadele saat 19.00'da başlayacak. Zorlu randevuda Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Uygar Bebek ve Murat Temel yapacak.

TEK PAROLA GALİBİYET

Son iki haftadır galip gelemeyen Bursaspor, haftaya 24 puanla 6'ncı sırada girdi. Deplasmanda 4 maçtır yenilmeyen Bursa temsilcisi, bu mücadelelerin ikisini kazandı, ikisinde rakipleriyle berabere kaldı. Yeşil beyazlılar, önceki 4 deplasman maçında ise yalnızca bir kez kazanabilmişti. İzmir temsilcisi ise Bursaspor'un bir puan ve bir basamak üzerinde yer alıyor. Puanlarının önemli kısmını deplasmanda toplayan ev sahibi; evinde oynadığı ilk 3 maçı kaybetmesinin ardından son 4 maçında ikişer galibiyet ve beraberlikle sahadan ayrıldı.

İKİ TAKIM DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİRDİBursaspor ile Ekol Göz Menemenspor, henüz ilk yarı bitmeden teknik direktörlerini değiştirdi. Bursaspor'da kötü gidişatın ardından görevine son verilen Yalçın Koşukavak'ın yerine İbrahim Üzülmez getirildi. Üzülmez, İzmir deplasmanında Bursaspor'un başında ilk kez maça çıkacak. İzmir ekibi ise sezona Ramazan Kurşunlu ile başlarken, 6'ncı haftada göreve Cenk Laleli geldi. Laleli ile birlikte çıkış yakalayan Ekol Göz Menemenspor, ligde son 9 maçtır kaybetmezken topladığı puanlarla zirveyi zorluyor.


İbrahim Üzülmez, Bursaspor, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:09 Kaynak: DHA
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