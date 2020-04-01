Bursaspor Sportif Direktörü Erdoğan: Ligler Mayıs ayında tescil edilmeli - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor Sportif Direktörü Erdoğan: Ligler Mayıs ayında tescil edilmeli - Son Dakika Spor

Bursaspor Sportif Direktörü Erdoğan: Ligler Mayıs ayında tescil edilmeli

6 saat önce

Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, oyuncular ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da oyunda kalmanın kıymetli olduğuna dikkat çekti.

Bursaspor Sportif Direktörü Erdoğan: Ligler Mayıs ayında tescil edilmeli, System.String[]

Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, oyuncular ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da oyunda kalmanın kıymetli olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, Liglerin bundan sonraki sürecine ilişkin ise, "Mayıs ayının ortalarına doğru, yaşanmışlıklarla ve son durumla beraber nihai kararı vermek mantıklı görünüyor. Esasen tescil durumu bu süreçten sonra değerlendirilmeli" dedi.

Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, takımın son durumu ve koronavirüs salgının oluşturduğu sürece dair Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasının ardından hemen harekete geçtiklerini belirten Erdoğan, tesislerinde gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. Oyuncularla sürekli temas halinde olduklarını söyleyen Erdoğan, "Antrenman programları ile fiziksel melekeleri korumak ne kadar değerli ise, psikolojik olarak da oyunda kalmak bir o kadar kıymetli. Tesislerimizi 15 gündür kapattık, oyuncularla gerekli antrenman ekipmanlarını paylaştık ve elimizden geldiğinde hep birlikte ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ortak akıl, bilim ve birliktelik ile bu süreci aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

MAYIS AYINA İŞARET ETTİ

Sezona 'şampiyonluk' parolası ile başladıklarını ve bu yolda da güçlü adımlarla ilerlediklerini kaydeden Erdoğan, liglerin ertelenmesinin ardından yaşanan süreci ise yakından takip ettiklerini dile getirdi. Profesyonel liglerin ortalama yüzde 85'lik bir kısmının tamamlandığını vurgulayan Erdoğan, "Galibiyetin, beraberliğin hatta averajın kaderi belirlediği bir ortamda, şu an için liglerin son puan tablolarıyla tescil edilmesi futbolun ruhuna ve doğasına aykırı olacaktır. Bunun için Mayıs ayının ortasını beklemek gerekiyor. Mayıs ayının ortalarına doğru, yaşanmışlıklarla ve son durumla beraber nihai kararı vermek mantıklı görünüyor. Esasen tescil durumu bu süreçten sonra değerlendirilmeli. Nitekim Mayıs ayının ortasından sonra futbolun paydaşlarının başlama düdüğü için sağlıklı bir şekilde bir araya gelebileceğini sanmıyorum. Bu açıdan yaşananlar göz önünde bulundurulduğunda ligler Mayıs ayında tescil edilmeli. Açıkçası kimsenin futbolu düşünecek takati kalmamış durumda" ifadelerini kullandı.

"MESAJLAR, FUTBOL YOLUYLA DA AKTARILABİLİR"

Oyuncuların evlerinde çalışmalarına devam ettiğini belirten Erdoğan, yönetim ve teknik heyet ile birlikte uyum içerisinde çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Sağlığın en önem verdiklerini konu olduğunun altını çizen Erdoğan, "Virüs evrensel bir hale geldi ve alan, zaman, kişi kavramı tanımıyor. Bundan dolayı devletin ve bilim insanlarının önerilerini kusursuz bir şekilde, futbol yoluyla da insanlara aktarmanın daha etkili olacağı kanısındayım. Sonuçta toplumdaki herkes potansiyel salgın hastası konumunda. Bu mesajlar da akıcı ve kalıcı şekilde kulüpler, başkanlar, teknik direktörler ya da oyuncular üzerinden verilebilir. Eğer bireysel ve toplumsal olarak önlemler alınmaz ise,sürecin orta ve uzun vadede çok önemli sorunlar yaratmasından çekiniyorum. En az kayıpla bu üzücü günleri aşmak için toplumsal aklımızı ve gücümüzü ortaya koymalıyız" şeklinde konuştu.

"İNSANLARI GÜZEL OYUN İÇİN KISA VE ORTA VADEDE BİR ARAYA GETİRMEK ÇOK AKLI SELİM DEĞİL"

Bu sezonun geri kalan bölümüne dair şu an için bir belirsizlik sürecinin olduğunu vurgulayan 29 yaşındaki sportif direktör, UEFA'nın federasyonlarla yaptığı görüşmelere de değinerek, "Şu sıralar insanın sınırlarını bilinmezlik kadar zorlayan başka bir durum var mıdır kestiremiyorum. UEFA da liglerin oynanması için ülke federasyonlarına karşı öneride bulunuyor fakat bu salgın evrensel etki gösterdiği kadar sonuçları ulusal. Kısacası yerel ligleri benzer tarihlere bağlayıp başlatmak mümkün değil. Futbol alan, zaman ve kişi olarak geniş bir etki yüzeyinde sergileniyor artık. İnsanları güzel oyun için kısa ve orta vadede bir araya getirmek ise çok aklı selim değil" açıklamalarında bulundu.


Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:17 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor         
18:38
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti         
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı         
18:35
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi         
18:29
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi         
18:22
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi         
18:06
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar         
17:52
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi         
17:43
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı         
17:40
İmamoğlu, Soylu'nun İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi         
17:39
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü         
17:20
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir         
17:19
Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor         
17:18
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi         
17:03
Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek         
17:02
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin         
17:00
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım         
16:58
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı         
16:55
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı         
16:43
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz         
16:31
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi         
16:21
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi         
16:18
"Solunum cihazı istemiyorum, gençler için kullanın" diyen 90 yaşındaki kadın koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:15
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek         
16:11
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu         
16:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak         
16:03
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu         
15:55
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi         
15:39
Kylie Jenner, koronavirüsle mücadele için kozmetik yerine el dezenfektanı üretmeye başladı Kylie Jenner, koronavirüsle mücadele için kozmetik yerine el dezenfektanı üretmeye başladı         
15:38
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2020 19:02:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor Sportif Direktörü Erdoğan: Ligler Mayıs ayında tescil edilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]