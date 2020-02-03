Bursaspor'un kart sıkıntısı - Son Dakika
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Bursaspor'un kart sıkıntısı

6 saat önce

Ligin en agresif ekiplerinden biri olan Bursaspor'da, sezon başından bu yana 13 farklı oyuncu gördükleri kartlar nedeniyle bir sonraki maçlarda cezalı duruma düştü.

Bursaspor'un kart sıkıntısı, System.String[]

Ligin en agresif ekiplerinden biri olan Bursaspor'da, sezon başından bu yana 13 farklı oyuncu gördükleri kartlar nedeniyle bir sonraki maçlarda cezalı duruma düştü.

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluğu hedefleyen ve yeniden Süper Lig'e dönmek için çaba harcayan Bursaspor'da oyuncular, oldukça agresif bir görüntü çiziyor. Ligde oynanan maçlarda toplamda 66 sarı, 5 de kırmızı kart gören yeşil beyazlılarda 13 farklı oyuncu, kart cezaları sebebiyle bir sonraki maçlarda görev yapamadı. Takımını eksik bırakan oyunculardan 4'ü ise çift sarı kart sebebiyle kırmızı kart gördü. 13 oyuncunun 8'i ise sarı kart sınırını geçtiklerinden bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

Bursaspor'da gördükleri sarı kartlar neticesinde sınırı geçen ve bir sonraki maçta forma giyemeyen oyuncular Kubilay Kanatsızkuş, Selçuk Şahin, Özer Hurmacı, Aykut Akgün, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak ve devre arasında takımdan ayrılan Iasmin Latovlevici olurken; bu isimlere devre arasında transfer edilen ve Antalyaspor'dan sarı kart sınırında gelerek son oynanan Eskişehirspor maçında kart görüp Osmanlıspor karşısında cezalı duruma düşen Serdar Özkan da eklendi.

Bursa temsilcisinde Mamadou Diarra direkt kırmızı kart görürken; Ozan İsmail Koç, Burak Altıparmak, Yevgen Seleznov ve Onur Atasayar ise çift sarıdan kaynaklı oyundan atıldı. Öte yandan, takımın en agresif oyuncusu olan Özer Hurmacı, iki kez sarı kart sınırını geçti ve böylelikle aralıklı olarak iki maçta cezası nedeniyle forma giyemedi.


- Bursa
Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:28 Kaynak: DHA
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