Bursaspor ve Batman Petrolspor Liderliğini Sürdürüyor

Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 19'uncu, Beyaz Grup'ta da 21'inci hafta tamamlandı.
Kırmızı Grup'ta haftaya lider giren Bursaspor, deplasmanda 1461 Trabzon'a 2-1 yenilmesine karşın haftayı lider kapattı.
Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor, konuk ettiği Merkür Jet Erbaaspor'u 3-0 yenerek liderliğini korudu.
Kırmızı Grup'ta 19'unuc, Beyaz Grup'ta ise 21'inci haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BURSASPOR
|19
|13
|2
|4
|46
|15
|31
|41
|2.MARDİN 1969
|19
|12
|4
|3
|41
|16
|25
|40
|3.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|18
|12
|2
|4
|42
|13
|29
|38
|4.MUŞ SPOR KULÜBÜ
|19
|11
|4
|4
|47
|21
|26
|37
|5.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|19
|10
|5
|4
|38
|21
|17
|35
|6.ALİAĞA FUTBOL
|19
|10
|4
|5
|40
|14
|26
|34
|7.ISBAŞ ISPARTA 32
|19
|9
|5
|5
|40
|21
|19
|32
|8.GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ
|19
|8
|7
|4
|28
|16
|12
|31
|9.KCT 1461 TRABZON FK
|19
|8
|6
|5
|33
|28
|5
|30
|10.ANKARA DEMİRSPOR
|19
|8
|5
|6
|24
|28
|-4
|29
|11.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|19
|6
|9
|4
|32
|19
|13
|27
|12.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|19
|5
|8
|6
|29
|26
|3
|23
|13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL
|19
|6
|4
|9
|26
|24
|2
|22
|14.FETHİYESPOR
|19
|4
|6
|9
|26
|27
|-1
|18
|15.SOMASPOR
|19
|3
|3
|13
|17
|46
|-29
|12
|16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL
|19
|4
|3
|12
|22
|52
|-30
|12
|17.ADANASPOR
|19
|1
|1
|17
|9
|95
|-86
|4
|18.YENİ MALATYASPOR
|18
|0
|2
|16
|8
|66
|-58
|-43
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROLSPOR
|20
|14
|4
|2
|41
|19
|22
|46
|2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|20
|14
|2
|4
|40
|23
|17
|44
|3.MUĞLASPOR KULÜBÜ
|19
|12
|5
|2
|29
|9
|20
|41
|4.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|20
|10
|8
|2
|36
|22
|14
|38
|5.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|20
|11
|4
|5
|37
|23
|14
|37
|6.İSKENDERUNSPOR
|20
|11
|3
|6
|31
|21
|10
|36
|7.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ
|20
|10
|5
|5
|28
|20
|8
|35
|8.MKE ANKARAGÜCÜ
|20
|9
|5
|6
|26
|20
|6
|32
|9.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|19
|9
|3
|7
|45
|26
|19
|30
|10.GMG KASTAMONUSPOR
|20
|9
|3
|8
|32
|29
|3
|30
|11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|20
|6
|8
|6
|25
|21
|4
|26
|12.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|20
|6
|4
|10
|24
|31
|-7
|22
|13.MERKÜR JET ERBAASPOR
|20
|6
|2
|12
|24
|39
|-15
|20
|14.KARACABEY BELEDİYESPOR
|20
|5
|3
|12
|21
|30
|-9
|18
|15.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|20
|5
|3
|12
|19
|34
|-15
|18
|16.KEPEZ SPOR FUTBOL
|20
|4
|3
|13
|17
|45
|-28
|15
|17.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|20
|2
|7
|11
|14
|35
|-21
|13
|18.ALTINORDU
|20
|2
|7
|11
|13
|37
|-24
|13
|19.BUCASPOR 1928
|20
|3
|3
|14
|25
|43
|-18
|12
