Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı'dan Vefa Temel'e mesaj
19.10.2020 12:59
Sakatlığı sebebiyle Balıkesirspor maçında forma giyemeyen Özer Hurmacı, çapraz bağları kopan Vefa Temel'e sosyal medyadan mesaj gönderdi.
Sakatlığı sebebiyle Balıkesirspor maçında forma giyemeyen Özer Hurmacı, çapraz bağları kopan Vefa Temel'e sosyal medyadan mesaj gönderdi.
TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Özer Hurmacı, sosyal medyada hesabından genç futbolcu Vefa Temel'i unutmadı. Balıkesirspor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Özer, çapraz bağları kopan ve en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olan Vefa Temel'e şu mesajı gönderdi:
"Dün birçok ilklerin yaşandığı bu güzel akşamda herkesi tebrik ediyorum. Vefa Temel kardeşim çok genç ve çok yeteneklisin. Sürekli istemenin mükafatını dün arkadaşların gösterdi hepimize. Sürekli iste ve çok güçlü dönmen dileğiyle." - BURSA
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