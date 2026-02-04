Bursluluk Sınavı Kılavuzu Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kılavuzda resmi ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik 26 Nisan'da gerçekleştirilecek bursluluk sınavıyla ilgili usul ve esaslara yer verildi.

Sınava başvurular 9 Şubat-11 Mart tarihlerinde yapılacak. Kılavuzda belirtilen koşulları taşıyanların başvuru yapabileceği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar ve öğrenme çıktıları kapsamında uygulanacak.

Yurt içindeki öğrencilerin başvuruları "meb.gov.tr" veya "e-okul.meb.gov.tr" internet adreslerinden alınacak. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvurularını yapabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "meb.gov.tr" internet adresinden alınabilecek.

Sınav, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilere dört seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek. Kılavuzda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili alınacak sınav tedbir hizmetlerine de detaylı olarak yer verildi.

Sınav sonuçları, 1 Haziran'da "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınava ilişkin itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının yayımlanmasından itibaren en geç 5 takvim günü içinde Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında yer alan e-İtiraz bölümünden elektronik veya yazılı olarak yapılabilecek.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'na "odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.