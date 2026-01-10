Buruk Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Buruk Çalışan Gazeteciler Günü

Buruk Çalışan Gazeteciler Günü
10.01.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta depremde yakınlarını kaybeden gazeteci Erol Öner, 10 Ocak'ı buruk kutluyor.

Kahramanmaraş'ta "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde kızı, damadı ve 2 torununu kaybeden gazeteci Erol Öner, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü buruk kutluyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta sevdiklerini kaybeden deneyimli gazeteci Öner, tüm acısına rağmen mesleğini sürdürüyor.

Öner, AA muhabirine, mesleğe 1994 yılında yerel radyoda adım attığını, yaklaşık 32 yıldır gazetecilik yaptığını söyledi.

Kahramanmaraş'ı tanıtmak adına mesleğini çok sevdiğini belirten Öner, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 18 yıldır Kahramanmaraş'taki Aksu TV'de genel müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. İşimi çok seviyorum. Televizyonda hem haberleri sunuyordum hem de kendime ait bir programım vardı. Uzun bir süre 'Beyaz Kelebek' adı altında ilçelerimize, köylerimize kadar ulaştık. Şimdi 'Kahramanmaraş'ı Geziyorum' adlı bir programım var ve dağ taş geziyoruz. Kahramanmaraş'ın en ücra noktalarına, köylere kadar gidiyoruz. Muhtarlarımızla, oradaki halkımızla sohbet ediyoruz. Oradaki halkın nabzını tutuyoruz."

Gazetecilik mesleği hayata bağlıyor

Öner, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün 6 Şubat depremlerinin ardından buruk geçtiğini, hayata yeniden adapte olmaya çalışsa da eski neşesini yakalayamadığını ifade etti.

Yaşadıkları birçok acıya rağmen mesleğinin kendisini hayata bağladığını dile getiren Öner, şunları kaydetti:

"Çok büyük bir deprem, çok büyük bir afet yaşadık. O gün sadece kendi ilimizin yıkıldığını sanıyorduk. Her yer toz dumandı. Birçok ilin etkilendiği depremde kızım, damadım ve iki torunumu kaybettim. Eşimle birlikte onların acısını halen yaşıyoruz. Her pazar onların kabirlerini ziyaret ediyoruz.

Depremden önce gazeteci arkadaşlarımızla buluşup güzel ve neşeli bir ortamda 10 Ocak'ı kutluyorduk. (Şu an) 10 Ocak'ı buruk yaşıyoruz yani eskisi gibi olmuyor, çocuklarımız orada yatarken. İnşallah bu günleri de atlatırız."

Kaynak: AA

Gazeteciler Günü, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Erol Öner, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buruk Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin “çay tiryakisi“ şehri belli oldu Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı Türkiye'nin "çay tiryakisi" şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı
Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sunuldu Aralarında Özgür Özel de var Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu! Aralarında Özgür Özel de var
Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan’ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan'ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
Kredi çekecekler dikkat Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
28 yıl sonra bir ilk Altına yatırım yapan büyük kazandı 28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

12:46
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco’nun yanına gitti
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco'nun yanına gitti
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
12:28
Süper Kupa’da süper final İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
11:49
Icardi’den basın toplantısına damga vuran hareket Tepki gösteren de var “olabilir“ diyende
Icardi'den basın toplantısına damga vuran hareket! Tepki gösteren de var "olabilir" diyende
11:32
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış İşte üzerinden çıkanlar
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
11:22
Ev sahibi illallah etti 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 12:55:23. #7.11#
SON DAKİKA: Buruk Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.