Buse Özgür, Avrupa Kupası\'na Katılıyor

Elazığlı milli boksör Buse Özgür, WAKO Kick Boks Avrupa Kupası'na katılacak.

Türkiye Kick Boks Milli Takımı'nın başarılı sporcularından Buse Özgür, 21-25 Ocak 2026 tarihleri arasında Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek olan WAKO Kick Boks Avrupa Kupası'na katılacak. Elazığ'ı ve ülkeyi uluslararası arenada temsil edecek olan milli sporcu, Avrupa'nın en prestijli organizasyonlarından birinde madalya mücadelesi verecek. Disiplini, azmi ve elde ettiği başarılarla dikkat çeken Buse Özgür, uzun süredir bu önemli turnuvaya antrenörleri Abdullah Alan ve Zelal Şengür eşliğinde yoğun bir hazırlık süreci yürütüyor. Milli takım kadrosunda yer alarak Türkiye'yi temsil edecek olmanın gururunu yaşayan genç sporcu, Avrupa Kupası'ndan başarıyla dönmeyi hedefliyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada; "Elazığlı milli sporcumuz Buse Özgür'ün, WAKO Kick Boks Avrupa Kupası'nda ülkemizi temsil edecek olmasından büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Sporcumuzun bu seviyeye gelmesinde emeği bulunan kıymetli antrenörleri Abdullah Alan ve Zelal Şengür'ü tebrik ediyor, milli takım formasıyla Avrupa arenasında başarılar diliyoruz. Elazığ olarak spora ve sporcuya desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Buse Özgür'ün ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz" denildi. - ELAZIĞ