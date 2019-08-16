Büşra Ün, Romanya'da ikinci oldu
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Milli sporcu Büşra Ün, BRD Bükreş Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda teklerde ikinci oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:05 Kaynak: İHA
Milli sporcu Büşra Ün, BRD Bükreş
Açık Tekerlekli Sandalye Tenis
Turnuvası'nda teklerde ikinci oldu. Romanya
'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen BRD Bükreş Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda Büşra Ün, tekler finalinde İtalyan rakibi Marianna Lauro'ya 2-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenilerek ikincilik elde etti.
(Yunus Emre Kartal/İHA)
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