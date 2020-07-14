BUÜ'den YÖK İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda 3 alanda başarı - Son Dakika

BUÜ'den YÖK İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda 3 alanda başarı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından 2019 yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu yayımlandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından 2019 yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu yayımlandı. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), raporda 3 farklı kategoride ilk 3 içerisinde yer aldı.

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YÖK Başkanlığı, her yıl üniversitelerin ihtisas alanları ve yürüttükleri akademik çalışmaları inceliyor ve elde edilen sonuçları kendi internet sitesinden yayımlıyor. 2019 yılı için hazırlanan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu da önceki yıl tamamlandı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından yapılan açıklama ile duyurulan raporda Bursa Uludağ Üniversitesi; En Fazla Yabancı Uyruklu Öğrenci kategorisinde, En Fazla 100/2000 Doktora Öğrencisi kategorisinde ve Hastane Karlılık Oranları kategorisinde ilk 3 sırada yer aldı.


Misafir öğrenci sayımız daha da artacak


Rapor hakkında değerlendirme yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin son yıllarda uzmanlık ve ihtisaslaşma yoluna gittiklerine işaret etti. Her üniversitenin farklı alanlarda güçlü yanlarının ön plana çıktığının altını çizen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; "YÖK Başkanlığımız son yıllarda güzel bir politika izleyerek üniversitelerin iyi oldukları konularda ihtisaslaşmasını sağladı. Her konuda azar azar çalışma yapan üniversiteler görmek yerine, belli konularda çalışan ve iyi sonuçlar alan, bu alanlarda kendisini geliştiren ve ön plana çıkan üniversitelerin oluşmasına vesile oldu. Biz de bu uygulamanın doğru ve yerinde olduğunu düşünüyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak; Uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda misafir öğrenci sayımızı son yıllarda ciddi ölçüde arttırdık. Bu konuda çok daha yüksek hedeflerimiz var. Üniversitemizdeki eğitim çalışmaları ve akademik kadromuzu da bu proje doğrultusunda güncellemeye devam edeceğiz" dedi.


Doktora öğrenci sayısında da Türkiye'nin ilk 3 üniversitesi arasında yer aldıklarını belirten Rektör A. Saim Kılavuz, nihai hedeflerinin yüksek lisans ve doktora öğrenci sayısında ilk sıraya yükselmek olduğunu vurguladı. Lisans ve ön lisans öğrenci sayılarını düşürmeyi, bununla paralel olarak yüksek lisans ve doktora öğrenci sayılarını yükseltmeyi hedeflediklerini kaydeden Kılavuz; "TÜBİTAK tarafından ülkemiz için yürütülen en faydalı projelerden birisi olduğuna inandığımız 100 alanda 2000 doktora öğrencisi projesini son derece önemsiyoruz. Bu proje ülkemiz, ekonomimiz ve kalkınmamız için en önemli adımlardan birisidir. Üniversite olarak bizler de bu alanda en iyi olmak için çalışıyoruz. Bugüne kadar önemli bir sıçrama yaptık. İlk üç içerisinde yer aldık. Ancak daha da yukarılara çıkmak istiyoruz. Yüksek lisans ve özellikle doktora öğrenci sayımızı arttırmak için her yıl yeni kontenjanlar açıyoruz. Lisans öğretimini bitiren tüm öğrencilerimizi de eğitimlerine devam etmeye çağırıyoruz" şeklinde konuştu.


Hastaneye destek sürecek


YÖK Başkanlığı tarafından açıklanan raporda Hastane Karlılığı Kategorisi'nde de ilk 3 sırada yer bulduklarına dikkati çeken BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, göreve geldikleri ilk günden itibaren BUÜ Hastanesi'ne özel bir önem verdiklerini açıkladı. Eksikliklerin giderilmesi ve altyapı yatırımlarının tamamlanması noktasında da her türlü desteği verdiklerine işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, pandemi sürecinde de bu desteği en üst seviyeye çıkararak gerek akademisyenlerin gerekse de personelin mağdur edilmemesi için büyük bir çaba gösterdiklerini vurguladı. - BURSA

Yükseköğretim Kurulu, Saim Kılavuz, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam BUÜ'den YÖK İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda 3 alanda başarı - Son Dakika
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