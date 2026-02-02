Büyük Çamlıca Camii'nde Berat Kandili Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Büyük Çamlıca Camii'nde Berat Kandili Coşkusu

Büyük Çamlıca Camii\'nde Berat Kandili Coşkusu
02.02.2026 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen Berat Kandili programında ilahiler okunup dualar yapıldı, binlerce kişi katıldı.

Üsküdar Büyük Çamlıca Camii'nde düzenlenen programda Berat Kandili, ilahiler ve dualarla idrak edildi.

İstanbul İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Berat Kandili özel programı, Büyük Çamlıca Camii'nde gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akşam namazının ardından başlayan programda Kur'an-ı Kerim okunarak, ilahiler seslendirildi. Camiyi dolduran 7'den 70'e her yaştan binlerce vatandaş, Berat Kandili'nin manevi atmosferini dualarla yaşadı. Program boyunca ellerini semaya açan vatandaşlar tarafından birlik, beraberlik, sağlık ve huzur için dua edildi.

Program yatsı namazının kılınmasının ardından sona ererken, cami çıkışında vatandaşlara kandil dolayısıyla ikramlarda bulunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Berat Kandili, İstanbul, Etkinlik, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyük Çamlıca Camii'nde Berat Kandili Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü 3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

23:16
Mersin’de cipin çarptığı yayalardan 3’ü hayatını kaybetti, 3’ü yaralandı
Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
22:29
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma’nın ismi de yer aldı
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı
22:02
20 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
21:32
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti
20:42
Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
19:38
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı Aynı firma, yine skandal görüntüler
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 00:19:35. #7.11#
SON DAKİKA: Büyük Çamlıca Camii'nde Berat Kandili Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.