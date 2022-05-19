Büyük Çin Bankalarının Küçük İşletmelere Verdiği Kapsayıcı Krediler İlk Çeyrekte Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Büyük Çin Bankalarının Küçük İşletmelere Verdiği Kapsayıcı Krediler İlk Çeyrekte Arttı

19.05.2022 18:32
Büyük Çin Bankalarının Küçük İşletmelere Verdiği Kapsayıcı Krediler İlk Çeyrekte Arttı

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Ülkenin en üst bankacılık düzenleyicisine göre, büyük Çin bankaları tarafından küçük ve mikro firmalara sunulan kapsayıcı krediler ilk çeyrekte 850,4 milyar yuan (yaklaşık 125,94 milyar ABD doları) arttı.

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Ülkenin en üst bankacılık düzenleyicisine göre, büyük Çin bankaları tarafından küçük ve mikro firmalara sunulan kapsayıcı krediler ilk çeyrekte 850,4 milyar yuan (yaklaşık 125,94 milyar ABD doları) arttı. Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Kurulu, Mart ayının sonunda altı büyük devlet bankasının bu tür kredi bakiyelerinin 7,3 trilyon yuana ulaştığını gördüğünü bildirdi. Kurul, borç desteğini sürdürme ve bu tür işletmeler için kredi yapısını makul bir şekilde ayarlama çabaları sırasında, büyük bankalara küçük ve mikro firmalar için finansal hizmetlerini artırma konusunda rehberlik edeceğini kaydetti.

Kurulun verileri, ilk çeyrekte büyük Çin bankalarının, bir yıl öncesine göre 20.000 artışla ilk kez borçlanan toplam 91.000 yeni küçük ve mikro firmaya kredi verdiğini gösterdi. Devlet Konseyi'nin geçen hafta düzenlenen yürütme toplantısında, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve serbest meslek sahibi hanelerin zorluklarla baş etmelerine yardımcı olacak yeni önlemler duyuruldu. Toplantıda, işletmelere mali desteği artırmak amacıyla büyük devlet bankalarının mikro ve küçük firmalara yönelik kapsayıcı kredileri bu yıl 1,6 trilyon yuan artırmasının beklendiği belirtildi.

YORUMLAR
500
Çin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Çok Yönlü Desteğini Artıracak Çin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Çok Yönlü Desteğini Artıracak 2. Çin Xuyi Uluslararası Kerevit Festivali Başladı 2. Çin Xuyi Uluslararası Kerevit Festivali Başladı
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Kredi, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Çin Bankalarının Küçük İşletmelere Verdiği Kapsayıcı Krediler İlk Çeyrekte Arttı - Son Dakika


Son Dakika
18:07 İsveç ve Finlandiya liderleri Beyaz Saray'da! ABD Başkanı Biden: İki ülke de NATO'nun tüm şartlarını karşılıyor, üyeliklerini destekliyoruz
17:45 Meslekten 15 günlüğüne men edilmişti! AYM'den Canan Karatay kararı
17:41 AK Parti kurucularından Albayrak'tan yargıya uyarı: Bugün SADAT'ı tanımayan yarın sizi de tanımaz.
17:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Fikir ayrılıklarına çözüm buluruz
16:42 Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi
16:40 Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim!
16:39 Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı
16:28 Feci ölüm: Oturduğu mermer kırılınca kafa üstü 3 metre aşağıya düştü
16:02 Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yok
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 18:38:51. #1.12#
SON DAKİKA: Büyük Çin Bankalarının Küçük İşletmelere Verdiği Kapsayıcı Krediler İlk Çeyrekte Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement