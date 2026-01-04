Büyük Madenci Yürüyüşü 35. Yıldönümünde Anıldı

(ZONGULDAK) - CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, "Büyük Madenci Yürüyüşü'nün üzerinden 35 yıl geçti ama iktidar değişti, madencinin kaderi değişmedi" dedi.

Devrim Dural, yaptığı yazılı açıklamada, 4–8 Ocak 1991 tarihlerinde gerçekleşen Büyük Madenci Yürüyüşü'nün, Türkiye işçi sınıfı mücadelesinin en onurlu direnişlerinden biri olduğunu belirterek, yürüyüşün 35. yılında emek mücadelesinin hala güncelliğini koruduğunu söyledi.

Dural, Zonguldak'tan Ankara'ya binlerce madencinin ekmeğine, işine ve geleceğine sahip çıkmak için başlattığı Büyük Madenci Yürüyüşü'nün, emeğin, dayanışmanın ve hak arama iradesinin simgesi haline geldiğini ifade etti.

Zorlu kış koşullarına, baskılara ve engellemelere rağmen kararlılıkla sürdürülen yürüyüşün, emekçilerin örgütlü gücünü ve birlik olmanın önemini tüm ülkeye gösterdiğini vurgulayan Dural, "Büyük Madenci Yürüyüşü yalnızca bir protesto değil, emeğin onurunu ve alın terinin kutsallığını savunan tarihsel bir duruştur" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, yürüyüşün öncülerinden dönemin Genel Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Şemsi Denizer de anılarak, Denizer'in işçi sınıfına adadığı mücadelesinin bugün de emek hareketine ışık tuttuğu kaydedildi.

Aradan geçen yıllara rağmen madencilerin ve emekçilerin sorunlarının çözülemediğine dikkati çeken Dural, güvencesiz çalışma, düşük ücretler, iş cinayetleri ve sosyal haklardaki gerilemelerin emek mücadelesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Dural, "Bu yıl dönümünde başta Şemsi Denizer olmak üzere, Büyük Madenci Yürüyüşü'nde yer alan tüm emekçileri saygıyla anıyor; emeğin, adaletin ve eşitliğin egemen olduğu bir Türkiye için kararlılıkla mücadele edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.