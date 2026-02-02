Büyük Menderes Nehri'nde Taşkın Riski - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Büyük Menderes Nehri'nde Taşkın Riski

Büyük Menderes Nehri\'nde Taşkın Riski
02.02.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da sağanak sonrası Büyük Menderes Nehri su seviyesi yükseldi, çiftçiler memnun ama risk endişesi var.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, son günlerde etkili olan sağanaklarla Aydın Ovası'nı sulayan Büyük Menderes Nehri'nin su seviyesi yükseldi. Yağışlar tarım açısından olumlu karşılanırken, taşkın riski endişeye neden oldu.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Suçıkan mevkisinde doğan; Denizli, Uşak ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen 584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri, yağışın az olması nedeniyle yaz aylarında kuraklık alarmı verdi. Bölgede son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle nehirde su seviyesi yükseldi. Sağanak İkizdere Barajı'nın doluluk oranını artırırken, nehrin taşma noktasına gelmesine neden oldu. Yağışlar çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılanırken, olası taşkın riski tedirginliğe yol açtı. Özellikle İncirliova ilçesinde son 48 saat içinde metrekareye 40 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

'NEHİRDE NEREDEYSE BİR DAMLA SU YOKTU'

Konuya ilişkin açıklama yapan Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, nehrin mevcut durumunun üreticiler açısından sevindirici olduğunu belirterek, "Yaz aylarında bu su tamamen çekilmişti, nehirde neredeyse bir damla su yoktu. Ancak bugün itibarıyla baktığımızda son derece dolmuş, hatta taşkın oluşturabilecek bir kapasiteye ulaşmış durumda. Bu tablo bizleri, çiftçilerimizi ve üreticilerimizi mutlu ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda da buna benzer görüntüler devam eder" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Büyük Menderes Nehri, Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Aydın, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Menderes Nehri'nde Taşkın Riski - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan Küba hamlesi Görüşmeler başlayacak Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak
Amedspor, Adana Demirspor’a gol oldu yağdı Amedspor, Adana Demirspor'a gol oldu yağdı
Mauro Icardi, Gheorghe Hagi’nin rekorunu egale etti Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar
Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü İki kez birbirlerine girdiler Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü! İki kez birbirlerine girdiler

19:01
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz
18:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
18:37
ABD ve İran cuma günü Türkiye’de masaya oturacak
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak
18:35
Bahçeli’den Özel’e sürpriz telefon
Bahçeli'den Özel'e sürpriz telefon
17:28
Fatih Ürek’in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
17:04
YRP’li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis’e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı
YRP'li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis'e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 19:06:54. #7.11#
SON DAKİKA: Büyük Menderes Nehri'nde Taşkın Riski - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.