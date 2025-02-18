Büyük Plan Tiyatroseverlerden Tam Not Aldı - Son Dakika
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Büyük Plan Tiyatroseverlerden Tam Not Aldı

Distopik bir sorgulama yapan 'Büyük Plan' oyunu, Kadıköy Boa Sahne'de dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

18.02.2025 11:46
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(İSTANBUL)- Distopik bir insanlık sorgulaması yapan ve Kadıköy Boa Sahne'de dünya prömiyerini gerçekleştiren "Büyük Plan" oyununu, tiyatroseverlerden tam not aldı.

Avukat ve gazeteci bir çiftin kaçış planlarını kara mizah unsurlarıyla ele alan ve adalet, özgürlük, insanlık gibi kavramların sorgulandığı "Büyük Plan" oyunu, Kadıköy Boa Sahne'de dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Prömiyer tarihinden bu yana izleyiciyle buluşmaya devam eden ve absürt mizah ile insan olmanın anlamını sorgulatan oyuna tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. Çok cesur ve çarpıcı bir oyun izlediklerini belirten izleyicilerden Ebru Saçar, "Baştan sona zevkle izlediğim, başım dik, biraz gıpta, büyük bir gurur ve içtenlikle alkışladığım son oyunları 'Bernarda' dan sonra 'Büyük Plan' oyunuyla başarılarının tesadüf olmadığını göğsünü gere gere kanıtlıyor" dedi.

Onur Duru'nun yazdığı ve video-art tasarımlarını yaptığı oyun, Can Ali Çalışandemir'in proje tasarımı ve yönetmenliğinde hayat buldu. Teknoloji ve sanatın buluştuğu yapımda, video mapping ve minimalist sahne tasarımıyla izleyiciler hem görsel hem de düşünsel bir yolculuğa çıkıyor. Yeşim Alıç'ın hareket yönetimiyle zenginleşen projede, Çiğdem Yıldız ve Eray Cezayirlioğlu performanslarıyla büyülüyor. Videolarda yer alan sürpriz oyuncu ise Seyhan Arman olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. 70 dakikalık bu distopik yolculuğun ışık tasarımı Akın Yılmaz'a, ses ve efekt tasarımı Katia Merdinoğlu'na ait. Oyunun yapay zeka tasarımları ise Güvenç Selekman'a ait.

Oyunun güncel programı ise şu şekilde:

24 Şubat 2025/ 20.30/ Claphall Sahne

9 Mart 2025/ 20.30/ ClapHall Sahne

10 Mart 2025/ 20.30/ Boa Sahne

17 Mart 2025/ 21.00/ House Of Performance

24 Mart 2025/ 20.30/ Claphall Sahne

Proje No2 hakkında

Yenilikçi ve eleştirel yapımlarıyla tanınan bir tiyatro topluluğu olan Proje No2, 2019 yılında kuruldu. Daha önceki yapımlarıyla Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri, Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) Ödülleri ve Direklerarası Seyirci Ödülleri tarafından çeşitli ödüllere layık görüldü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Büyük Plan Tiyatroseverlerden Tam Not Aldı - Son Dakika

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