Son Dakika Haberleri: "büyük sır"rın koruyucuları

"büyük sır"rın koruyucuları

1 saat önce

İstanbul, New York, Bağdat ve dünyanın başka başka şehirlerinde, geçmişten geleceğe, bir büyük sırrın peşinden koşan iktidar ve güç sahipleri ve bu büyük sırrın koruyucuları, nigahdarların macerası hikayeyi heyecanlı bir hale sokuyor.

İstanbul, New York, Bağdat ve dünyanın başka başka şehirlerinde, geçmişten geleceğe, bir büyük sırrın peşinden koşan iktidar ve güç sahipleri ve bu büyük sırrın koruyucuları, nigahdarların macerası hikayeyi heyecanlı bir hale sokuyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:45 

Bağdat, New York, İstanbul, Ekonomi
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