Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Midyat'da 30 Ağustos Zafer Bayramı 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Kaymak Tekin Dündar, Garnizon Komutan Vekili Tankçı Albay Hüseyin Dindar ve Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Teğmen Çağatay Kaan Gülenç günün anlam ve öneminine ilişkin konuşmasında, "Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte, varlığına ve vatanına kastedenlere karşı, 98 yıl önce bugün, kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle, yeniden dirilerek, topyekun bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır." dedi.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.