Büyük zaferin yıldönümünde kickboks gecesi
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Eğirdir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 30-31 Ağustos tarihleri arasında Kickboks Zafer Kupası gerçekleştirilecek.
Eğirdir Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:39 Kaynak: İHA
Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı
etkinlikleri kapsamında 30-31 Ağustos tarihleri arasında Kickboks Zafer Kupası gerçekleştirilecek.
Eğirdir Belediyesi 30 Ağustos Kick Boks Zafer Kupası adı altında yapılacak olan etkinlik, Kale
Meydanında 30-31 Ağustos tarihleri arasında Low Kick Contact ve Light Contact kategorilerinde gençler ve büyükler müsabakaları yapılacak. Müsabakalar saat 17.00'de başlayacak olup, turnuvaya çok sayıda sporcunun katılması bekleniyor.
Öte yandan etkinlik çerçevesinde ayrıca, turnuva boyunca Isparta Erenler
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