Son Dakika Haberleri: Büyükada'da Ormanlık Alanda Yangın (3)

Büyükada'da Ormanlık Alanda Yangın (3)

3 dakika önce

BÜYÜKADA'da ahırların bulunduğu alanda yangın çıktı.

Büyükada'da Ormanlık Alanda Yangın (3), System.String[]
BÜYÜKADA'da ahırların bulunduğu alanda yangın çıktı. Ormanlık alana da sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına ilk olarak adadaki itfaiye ekipleri müdahale ederken, çevre ilçelerden de sevk edilen ekipler yangını söndürme çalışmalarına katıldı. Büyükada'dan yükselen dumanlar Maltepe Sahili'nden görüldü. Yangının ahırların bulunduğu alanda çıktığı daha sonra da ormana sıçradığı, ahırlarda bulunan 7 atın da telef olduğu öğrenildi. Yangın kontrol altına alındı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:04 Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel
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