Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Haberin Videosunu İzleyin
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay
11.12.2025 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay
Haber Videosu

Büyükçekmece Adliyesi'nde adli emanetten 147 milyon lira değerinde altın ve gümüş çalan Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş'ın birlikte İngiltere'ye kaçtığı anların görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde ailenin sakinliği dikkat çekti.

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çaldığı belirtilen şüpheli Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş ile birlikte İngiltere'ye gitmek için geldiği Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki görüntüler ortaya çıktı.

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygun firarisi Erdal Timurtaş ve eşinin yurt dışına kaçış görüntüleri ortaya çıktı

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki tarihi soygun sonrası başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 13'e yükselmişti.

TUTUKLANANLARIN SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında Kemal Demir isimli bir şüpheli ise daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygun firarisi Erdal Timurtaş ve eşinin yurt dışına kaçış görüntüleri ortaya çıktı

KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Öte yandan altınları çaldığı belirtilen Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş iki çocuğu ile birlikte İngiltere'ye gitmiş ve haklarında kırmızı bülten talep edilmişti. Şüphelilerin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş'ın oldukça sakin olmaları da dikkati çekti.

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygun firarisi Erdal Timurtaş ve eşinin yurt dışına kaçış görüntüleri ortaya çıktı

ALTINLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Süreç bu şekilde devam ederken, adli emanetten çalınan altınların bir kısmının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, külçe altınların ve farklı ebatlardaki takıların yer alması dikkat çekti. Bu altınlar farklı bir operasyon kapsamında yakalanmış, ardından adli emanet odasına getirilmişti.

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı

GÜNÜ GÜNÜNE HESAPLADI

Ayrıca Timurtaş, bürodaki bir sonraki rutin denetimin 15 Ocak'ta yapılacağını ve bu tarihe kadar güvenlik kamera kayıtlarının zaman aşımına uğrayarak silineceğini hesap ederek hareket etti. Zanlının, soygun tarihi olan 13 Kasım'ı da özellikle seçtiği ortaya çıktı. 13 Kasım'ın Milli Savunma Bakanlığı'na 3 ayda bir yapılan silah teslim günü olduğu, Timurtaş'ın bu yoğunluğu soygunu perdelemek için kullandığı öğrenildi.

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygun firarisi Erdal Timurtaş ve eşinin yurt dışına kaçış görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Sabiha Gökçen Havalimanı, Büyükçekmece, İngiltere, Hırsızlık, Güvenlik, Gümüş, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Davut doğrucu Davut doğrucu:
    Bir türban takmış 34 10 Yanıtla
    Hasan YILDIRIM Hasan YILDIRIM:
    Zarfa değil,mazrufa bakmak gerek... 2 0
    Hasan YILDIRIM Hasan YILDIRIM:
    Zarfa değil,mazrufa bak.. 0 0
  • As81855655 As81855655:
    eğer parayı yanlarında götürmüşlerse, gümrükteki görevli nasıl görmedi.bankaya yatırıldiysa,kime gönderdi.bunları yapmadiysa, para halen Türkiyede. 10 0 Yanıtla
  • 1234 1234:
    sen koruyamazsan çalarlar 8 0 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    bir bankada bile kasa iki kisi olmadan acilmiyor,adliyede bir memur 150 milyonluk altini tek basina alip kacabiliyor 5 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eylem Tok-Timur Cihantimur davasında yeni gelişme Acılı baba “Dört gözle bekliyorum“ diyerek anlattı Eylem Tok-Timur Cihantimur davasında yeni gelişme! Acılı baba "Dört gözle bekliyorum" diyerek anlattı
Kasada 15 lira fazla çıkan soda zincir marketi icralık etti Kasada 15 lira fazla çıkan soda zincir marketi icralık etti
Ayçiçek yağlarına su karıştırmışlar Tam 3 bin 650 bidon ele geçirildi Ayçiçek yağlarına su karıştırmışlar! Tam 3 bin 650 bidon ele geçirildi
Türkiye’yi ayağa kaldıran cinayette kan donduran detaylar Katil kampüse böyle girmiş Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette kan donduran detaylar! Katil kampüse böyle girmiş
3 çocuk annesiydi Evde temizlik yaparken kullandığı malzemeler canından etti 3 çocuk annesiydi! Evde temizlik yaparken kullandığı malzemeler canından etti
1999 depreminin ceza alan tek müteahhidi Veli Göçer hayatını kaybetti 1999 depreminin ceza alan tek müteahhidi Veli Göçer hayatını kaybetti
“Eskiden bende boksördüm“ diyen yaşlı adamı tiye alan genç, hayatının şokunu yaşadı "Eskiden bende boksördüm" diyen yaşlı adamı tiye alan genç, hayatının şokunu yaşadı
Otobüse binip poz veren belediye başkanının yeni makam aracı kenti karıştırdı Otobüse binip poz veren belediye başkanının yeni makam aracı kenti karıştırdı
Meclis’te ender görülecek bir an: CHP’li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Güllü’nün kızının bavulla evden çıktığı anlar Güllü'nün kızının bavulla evden çıktığı anlar
Anadolu Efes, İspanyol Başantrenör Pablo Laso ile anlaşma sağladı Anadolu Efes, İspanyol Başantrenör Pablo Laso ile anlaşma sağladı
Balıklıgöl’e atlayan genç O esnada dudaklarından tek cümle döküldü Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü
Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı
Ahmet Çakar taburcu edildi Ahmet Çakar taburcu edildi
ABD’de şok tasarı: Kongre NATO’dan çıkışı oylayacak ABD'de şok tasarı: Kongre NATO'dan çıkışı oylayacak
Hasan Şaş’tan Galatasaray’ın Atletico Madrid maçı hakkında çarpıcı tahmin Hasan Şaş'tan Galatasaray'ın Atletico Madrid maçı hakkında çarpıcı tahmin

12:54
Galatasaray, Hacıosmanoğlu’nu Antalyaspor maçında protesto edecek
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek
11:45
MHP’den “Terörsüz Türkiye“ raporu
MHP'den "Terörsüz Türkiye" raporu
11:27
Bin çeyrek altına denk geliyor Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı
Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı
11:17
Ersoy’un ifadesi ortaya çıktı Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş
11:13
Ersin Tatar’dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet’in duası bana 5 puan kaybettirdi
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi
11:00
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’a mesaj yağıyor Herkes aynı şeyi yazdı
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı
10:45
Kamerun’da eşi benzeri görülmemiş olay Bakanlık devreye girdi
Kamerun'da eşi benzeri görülmemiş olay! Bakanlık devreye girdi
10:19
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
10:13
Balıkesir’de 4.9 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem
09:48
FED’in faiz kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı
FED'in faiz kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı
09:21
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
08:53
Mehmet Akif Ersoy’la ilgili inanılmaz iddialar: Fuhuş şebekesi içinde olanlar dokunulmaz oluyor
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili inanılmaz iddialar: Fuhuş şebekesi içinde olanlar dokunulmaz oluyor
08:20
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi Güllü’yü itip “Hadi görüşürüz bay bay“ demiş
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip "Hadi görüşürüz bay bay" demiş
08:00
İstanbul’da yangın faciası Aynı evdeki 3 çocuk hayatını kaybetti
İstanbul'da yangın faciası! Aynı evdeki 3 çocuk hayatını kaybetti
06:48
Savcılığın yazısıyla ortaya çıktı Tutuklanan Ersoy’la ilgili çarpık “ilişki“ detayı
Savcılığın yazısıyla ortaya çıktı! Tutuklanan Ersoy'la ilgili çarpık "ilişki" detayı
06:30
Türkiye’de 400’den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2025 13:02:20. #7.12#
SON DAKİKA: Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.