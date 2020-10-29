Büyükçekmece Basketbol'da bir oyuncu ve bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
29.10.2020 19:17
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol'da bir oyuncu ve bir teknik personelde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol'da bir oyuncu ve bir teknik personelde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Büyükçekmece Basketbol'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, rutin taramalar dışında gerekli görülmesi üzerine yapılan testlerde bir oyuncu ile bir teknik personelin Kovid-19 PCR test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Klinik şikayeti gözlenmeyen oyuncu ile personelin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı aktarıldı.
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