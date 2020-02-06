Büyükçekmece Belediye Meclisi Dr. Eryiğit'i büyükşehire uğurladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükçekmece Belediye Meclisi Dr. Eryiğit'i büyükşehire uğurladı - Son Dakika

Büyükçekmece Belediye Meclisi Dr. Eryiğit'i büyükşehire uğurladı

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı görevine atanan Meclis Üyesi Yrd. Doç. Dr. Önder Yüksel Eryiğit, Büyükçekmece Belediye meclis üyeliği görevinden istifa etti.

Büyükçekmece Belediye Meclisi Dr. Eryiğit'i büyükşehire uğurladı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı görevine atanan Meclis Üyesi Yrd. Doç. Dr. Önder Yüksel Eryiğit, Büyükçekmece Belediye meclis üyeliği görevinden istifa etti.


Büyükçekmece Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısının ikinci oturumu Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı görevine atanan Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Dr. Önder Yüksel Eryiğit'i tebrik eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Kendisini çalışkanlığı ve beyefendiliğiyle biliyoruz. Meclisimizde çok güzel işlere imza attı. Bu görevinde üstün başarı sağlayacağına inancım tamdır. Büyükçekmece'ye yapmış olduğu hizmetlerinizden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.


"Hipokrat yemini benim hayat felsefem oldu"


Yrd. Doç. Dr. Önder Yüksel Eryiğit yaptığı veda konuşmasında şunları söyledi: "Belediye meclis üyesi seçildikten sonra belediyeciliğin çok daha zor olduğunu fark ettim. Amacımız başkanımızın liderliğinde meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte Büyükçekmece ailemiz adına en doğru kararları alıp uygulamak oldu. Bugün yüce Allah daha çok insana hizmet edebilmem için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı görevine getirdi beni. Dili, dini, ırkı ne olursa olsa insanı yaşatabilmek için sonuna kadar mücadele ettiğim Hipokrat yemini benim hayat felsefem oldu. Beni bu göreve layık gören İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e çok teşekkür ediyorum. Bilgi ve birikimimi sizleri mahcup etmemek için gayret göstereceğim. Başta değerli başkanım Dr. Hasan Akgün, bu dönem ve geçmiş dönem meclis üyesi arkadaşlarımıza, bürokratlarımıza ve Büyükçekmece ailemize teşekkür ederim."


Eryiğit'e yeni görevinde başarı dilediler


Dr. Eryiğit'e yeni görevinde başarılar dileyen CHP Grup Başkanvekili Coşkun Tanış, "Her dönem mecliste dostluk adına çok büyük kazançlarım olmuştur. Siyasette en büyük kazancım bu olmuştur. Bunlardan bir tanesi de Dr. Önder Yüksel Eryiğit'tir. Sağlık problemimiz olduğunda kendisini rahatsız ederiz" ifadesini kullandı. Ak Parti Grup Başkanvekili Okan Gülkoku, "Kendisi çok sevdiğim bir arkadaşım. Aramızdan ayrılıyor ancak Büyükşehir'de olması bizim için bir onurdur. İstanbul kazanmıştır. Kendisinin kişiliğine ve hekimliğine Büyükçekmece kefildir" dedi. - İSTANBUL

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:04 Kaynak: İHA
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