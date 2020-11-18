Büyükçekmece Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci - Son Dakika

Büyükçekmece Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci

18.11.2020 10:22
Büyükçekmece Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci, System.String[]

Büyükçekmece Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında çalışan belediye personelinin ücretinde artış sağlarken çok sayıda özlük hakkını da beraberinde getirdi.

Büyükçekmece Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında çalışan belediye personelinin ücretinde artış sağlarken çok sayıda özlük hakkını da beraberinde getirdi.

01.07.2020 - 30.06.2022 tarihleri arasında yürürlükte olacak toplu iş sözleşmesi Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Belediye - İş Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Sezai Akyürek tarafından imzalandı.

KHK kapsamında çalışan ve iki buçuk yıldır yüzde 4 zam alabilen belediye çalışanları bugüne kadar taban ücret seviyesinde kalan ve emsallerinden düşük ücret alıyordu.

Personel giderleri belediye bütçesinin yüzde 40'ını aşamaz hükmüne rağmen eldeki bütün imkanlar zorladıklarını ve ücret eşitsizliğini büyük ölçüde giderildiklerini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şunları söyledi; "Kanunun bize verdiği yetki doğrultusunda size vereceğim rakamla 2020 bütçemizin yüzde 39.9'unu kullanmış oluyoruz. 680 kişinin net maaşı 3 bin TL olmuştur. Gönlümden 3 bin 500 lira yapmak geçerdi ama kanun bizi engelliyor. Yüzde 23 onlara zam yaptık. Sosyal haklar hariç. Eşit işe eşit ücret prensibini oluşturabilmek için aldıkları eğitime göre üniversite yılına göre 3 bin 500 lira ile 6 bin lira arasında değişiyor. Yılda 5 günlük ikramiyeniz vardı 2 defa şimdi 2 defa 10 günlüğüne çıkarttık. Yüzde yüz arttı. Aylık net 260 lira yol yardımı verdik. Evlenme yardımı, askerlik yardımı ve doğum yardımı arttırıldı. Sonuç olarak verebileceğimizin en azamisini verdik. Arkadaşlar hayırlı, uğurlu olsun. Hepinize önce bol sağlık diliyorum. Bizim yapabileceğimizin azamisini yaptığımız için de ayrıca mutluyum."

"Nihayet gerçek işverenimizle toplu iş sözleşmesi yapıyoruz"

Belediye - İş Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Sezai Akyürek, toplu iş sözleşmesinin Büyükçekmece Belediyesi ve Belediye - İş Sendikası için hayırlı olması temennisinde bulunarak şöyle konuştu; "Başta sayın belediye başkanımız olmak üzere sözleşme heyetimize katkılarından ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yılların birikmiş yasal mağduriyetini bu toplu iş sözleşmesiyle bir nebze de olsa tedavi etmenin sevincini yaşıyoruz. Değerli arkadaşlar bugün mutlu günümüz. Nihayet gerçek işverenimizle toplu iş sözleşmesi yapıyoruz. İlk sözleşme olmasından kaynaklı yılların birikmiş ücret dengesizliğini bir anda çözümlemek mümkün değil ama sayın başkanımız bu sorunu bildiğinden elinden gelen bütün imkanları zorladı. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki sözleşmelerde bu ücret dengesizliği adım adım ortadan kalkacaktır." - İSTANBUL

Büyükçekmece Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci
Büyükçekmece Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci
Büyükçekmece Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci
Büyükçekmece Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci
Büyükçekmece Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci
Büyükçekmece Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci

Kanun Hükmünde Kararname, Büyükçekmece, Belediye İş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci - Son Dakika


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