Büyükçekmece'de bir kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Buradan ailesi ve yakınları tarafından teslim alınan Gül G'nin cenazesi, daha sona Çatalca Kabakça Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Gül G'nin bir süredir ayrı yaşadığı eşi F. G'nin (39) ifadesine başvurdu.

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