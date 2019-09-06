Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de engelliler arası bilgi yarışması düzenlendi
Son Dakika Güncel Haber

Büyükçekmece'de engelliler arası bilgi yarışması düzenlendi

30 dakika önce

Türkiye Sakatlar Derneği Büyükçekmece Şubesi, Yaz'a Veda pikniğinde engelliler arası bilgi yarışması düzenlendi.

Büyükçekmece'de engelliler arası bilgi yarışması düzenlendi, System.String[]

Türkiye Sakatlar Derneği Büyükçekmece Şubesi, Yaz'a Veda pikniğinde engelliler arası bilgi yarışması düzenlendi.


Engelli yurttaşların moral ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla Türkiye Sakatlar Derneği Büyükçekmece Şubesi tarafından Kumburgaz Jandarma Kampında düzenlenen Yaz'a Veda Pikniğinde engelliler arası bilgi yarışması düzenlendi. 5'er kişilik 2 takım halinde yarışan ekiplerin soruları genel kültür alanında olup yarışma süresi 10 dakika ile sınırlı tutuldu. Her sorunun 5 puan olduğu ve 20 sorudan oluşan yarışmanın birincisi olan takıma teşekkür belgesi Türkiye Sakatlar Derneği Genel Sekreteri ve İBB Meclis Üyesi Yılmaz Demirel tarafından verildi.


"Bu bilgi yarışması ilk denememizdi"


Yarışmanın ikincisi olan takıma teşekkür belgesini takdim eden Türkiye Sakatlar Derneği Büyükçekmece Şube Başkanı Derya Çebi ise yarışmaya katılan arkadaşları tebrik ederken "Bu bilgi yarışması ilk denememizdi ve çok ilgi gördü. Önümüzdeki günlerde çok daha kapsamlı ve tüm engelli arkadaşlarımızı kucaklayan bir yarışmanın hazırlıklarına başlıyoruz. Katılan tüm arkadaşlarımı kutluyorum" dedi. - İSTANBUL

Türkiye Sakatlar Derneği, Büyükçekmece, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'ndan, Bakan Soylu'nun "kayyum" çıkışına yanıt: Polemiklerden nemalanmıyorum
Türkiye'den Putin'in önerisine yanıt: Olaya kendi çıkarlarımız boyutundan bakarız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AB'nin Suriyeli göçmen açıklamasına yanıt HDP'li vekil, Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere selam verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 14:06:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de engelliler arası bilgi yarışması düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]