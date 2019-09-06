Büyükçekmece'de engelliler arası bilgi yarışması düzenlendi

Türkiye Sakatlar Derneği Büyükçekmece Şubesi, Yaz'a Veda pikniğinde engelliler arası bilgi yarışması düzenlendi.



Engelli yurttaşların moral ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla Türkiye Sakatlar Derneği Büyükçekmece Şubesi tarafından Kumburgaz Jandarma Kampında düzenlenen Yaz'a Veda Pikniğinde engelliler arası bilgi yarışması düzenlendi. 5'er kişilik 2 takım halinde yarışan ekiplerin soruları genel kültür alanında olup yarışma süresi 10 dakika ile sınırlı tutuldu. Her sorunun 5 puan olduğu ve 20 sorudan oluşan yarışmanın birincisi olan takıma teşekkür belgesi Türkiye Sakatlar Derneği Genel Sekreteri ve İBB Meclis Üyesi Yılmaz Demirel tarafından verildi.



"Bu bilgi yarışması ilk denememizdi"



Yarışmanın ikincisi olan takıma teşekkür belgesini takdim eden Türkiye Sakatlar Derneği Büyükçekmece Şube Başkanı Derya Çebi ise yarışmaya katılan arkadaşları tebrik ederken "Bu bilgi yarışması ilk denememizdi ve çok ilgi gördü. Önümüzdeki günlerde çok daha kapsamlı ve tüm engelli arkadaşlarımızı kucaklayan bir yarışmanın hazırlıklarına başlıyoruz. Katılan tüm arkadaşlarımı kutluyorum" dedi. - İSTANBUL