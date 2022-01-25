İstanbul Büyükçekmece'de yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Ara sokaklara araçlar girmekte zorluk çekince vatandaşlar evlerine yaya yürüdü.
Yolda kalanların imdadına ise kar çalışması yapan kepçeler yetişti. İnsanlar evlerine kepçenin ağzında gitmeye çalışırken kalp krizi geçiren bir hasta, yolda ilerleyemeyen ambulansa kepçe ile yetiştirildi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Büyükçekmece'de kalp krizi geçiren hasta, kepçeyle ambulansa yetiştirildi - Son Dakika