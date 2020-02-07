Büyükçekmece'de kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan bir yaralıyı bulunduğu yerden çıkardı.

Alınan bilgiye göre, Dursun Derin yönetimindeki 34 EP 7356 plakalı kamyonet, Çatalca Yolu Caddesi'nde Serkan Yılmaz 'ın kullandığı 34 BP 5252 plakalı minibüsle çarpıştı. Savrulan minibüs, park halindeki otomobile çarparak durabildi.

Büyükçekmece 'de minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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