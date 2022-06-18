Büyükçekmece'de park halindeki tır yandı

Büyükçekmece-Çatalca yolu Tepekent kavşağında park halinde bulunan kağıt malzeme yüklü tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler yol kenarındaki barakaya da sıçradı.

Kaynak: AA

Büyükçekmece, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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