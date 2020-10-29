Büyükçekmece'de sanayi sitesindeki işyerlerini su bastı - Son Dakika

Büyükçekmece 'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağışın etkisiyle Tecimen Sanayi Sitesi'nde bulunan birçok iş yerini su bastı. İşyeri sahipleri dükkanlarındaki suyu kovalarla tahliye etti.

Büyükçekmece'de sabah saatlerinde şiddetli yağış etkisini gösterdi. Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan Tecimen Sanayi Sitesi'ndeki birçok işyerini su bastı. Dükkanlarını açmak için sanayi sitesine gelenler işyerlerini su altında buldu. Dükkan sahipleri işyerlerindeki suları kovalarla tahliye etti. Birçok işyerinde hasar oluştu.

Dükkanını su basan bir işyeri sahibi, "Her yağmur yağdığında bu hallere düşüyoruz. Arabaların içi su oldu. Müşterilere ne diyeceğiz?" diye konuştu.

"PERİŞANIZ YAPACAK BİR ŞEY YOK"Başka bir dükkan sahibi ise, "Geldiğimizde bu haldeydi. Kapıların kilitleri bile kırılmıştı. Su basmıştı zaten. Arabalar su içinde kalmış. Dükkan perişan. Perişanız yapacak bir şey yok. Suyu kendimiz tahliye ettik. Her yağmur yağdığında böyle oluyor. Küçücük bir yağmur yağsa da böyle oluyor. Bugün, afet olmuş resmen." dedi.

- İstanbul