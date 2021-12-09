Büyükçekmece'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Büyükçekmece'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Muratçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyreden otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Otomobilde bulunan 4 kişi araçtan çıkarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluştu.
Kaynak: AA
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