Büyükçekmece'de Su Saati Hırsızı Tutuklandı

Büyükçekmece'de cezaevinden yeni çıktığı tespit edilen ve bir binadaki 24 su saatini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ekinoba Mahallesinde kentsel dönüşüme giren binadaki su saatlerinin çalınması üzerine bina sakinleri polise ihbarda bulundu.

Büyükçekmece Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı binaya gittiğinde bir şüphelinin elindeki kesici ve delici aletlerle kapıyı açmaya çalıştığını gördü.

Şüpheli İ.G'nin (42) üstünde ve yanındaki çuvalda yapılan aramada çok sayıda delici ve kesici alet ile kablo gibi malzeme ele geçirildi.

Çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüpheli, polise cezaevinden yeni çıktığını beyan etti.

Şüphelinin cep telefonu incelendiğinde, olay tarih ve saatine ait bina içindeki eşya fotoğraflarının bulunduğu görüldü.

Binadan 24 su saati çaldığı iddasıyla gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.