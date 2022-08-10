Büyükçekmece'de yanan halı saha deposundan ceset çıktı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de yanan halı saha deposundan ceset çıktı

10.08.2022 11:39
Büyükçekmece'de yanan halı saha deposundan ceset çıktı

Büyükçekmece'de yangın çıkan halı saha deposunda bir erkek cesedi bulundu.

Büyükçekmece'de yangın çıkan halı saha deposunda bir erkek cesedi bulundu. Ceset incelenmek üzere morga kaldırıldı.

Olay 19 Mayıs Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Bir halı sahanın deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri söndürdü. Yangını söndüren ekipler bir cesetle karşılaştı. Polis ekipleri cesette yaptığı araştırmada kimliğe rastlamadı. Savcılık talimatıyla ölen kişinin cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

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Büyükçekmece'de yangın çıkan halı saha deposunda ceset bulundu Büyükçekmece'de yangın çıkan halı saha deposunda ceset bulundu Büyükçekmece'de hortum kamerada Büyükçekmece'de hortum kamerada
Kaynak: İHA

Büyükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de yanan halı saha deposundan ceset çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de yanan halı saha deposundan ceset çıktı - Son Dakika
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